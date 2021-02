’Debemos coadyuvar en esta lucha contra el COVID-19’, dice el gobernador Astudillo

El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores insistió una vez más en su llamado a la población a cuidarse, a coadyuvar de manera decidida y a poner cada quien la parte que le corresponde en la lucha que se mantiene contra el avance del Covid-19, la cual dijo, no es nada sencilla y requiere de la participación de cada uno de los ciudadanos.



Acompañado por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el mandatario estatal reconoció que hay una tendencia a la alza en cuanto a los indicadores relacionados con este padecimiento, por lo que el aporte que hagan los guerrerenses, tanto en espacios públicos como al interior de sus hogares, será vital para lograr frenar la pandemia.



’Nosotros seguimos insistiendo con todos, con todas, hay que cuidarse. Cuídate tú, cuida a tu familia, cuida a todas las personas con las que convives; la situación pues lamentablemente se ha vuelto a complicar. Creo que sencillamente hay que poner mucho de nuestra parte para tratar de ayudar, coadyuvar, colaborar, en este momento que no es nada sencillo’, señaló.



Al respecto dijo que se mantiene un trabajo intenso, atento y coordinado con las instancias de los tres órdenes de gobierno, para evitar que se celebren fiestas, reuniones y aglomeraciones de personas, pues lo que se busca es que estas concentraciones se vuelvan un punto de contagio. Ante ello agradeció la participación de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las policías municipales y demás organismos que se han sumado a esta tarea.



También se refirió a la labor que se lleva a cabo para el tema de la agilización de la reconversión de los hospitales, lo que permitirá contar con más camas para poder enfrentar la situación que se está viviendo en la entidad.



’Seguimos nosotros en semáforo rojo, vamos a estar muy pendientes y seguimos insistiendo por supuesto, en todas las medidas que se tienen que hacer, realizar, actuar, pues para tratar de que este tema de la pandemia, pues sea un tema más controlado, más controlable’, añadió.



En cuanto al tema de turismo y el fin de semana largo, Astudillo Flores informó que aunque se mantiene el arribo de turistas a los principales destinos de Guerrero, éste ha sido en las condiciones de acuerdo a lo estipulado en el semáforo y a los aforos permitidos. Indicó que hay un promedio general de ocupación de poco más del 27 por ciento, manteniendo indicadores de 27% en Ixtapa-Zihuatanejo, 27.6 en Acapulco y 22% en Taxco. ’Es un fin de semana largo; hay turismo sí, sí hay, pero no hay como en otras ocasiones sin duda’, agregó.



Los números del Covid-19



En cuanto al reporte diario, el secretario de Salud informó que hasta este domingo, el estado tiene 31 mil 440 casos confirmados y 3 mil 103 defunciones; hay 115 casos nuevos y mil 201 se encuentran activos.



Al respecto, De la Peña Pintos explicó que la tasa de incidencia permite tener un registro de dónde hay mayor circulación del virus y es precisamente ahí hacia donde se orientan mayores esfuerzos



Hay 428 pacientes, de los cuales 86 se encuentran en estado crítico intubados; en el mes de enero se tiene una tendencia de 22.3 defunciones por día. En cuanto a ocupación hospitalaria, se mantiene un promedio del 61%, por arriba de la media nacional, que es de 58; mientras que en ocupación de ventiladores, un 39%, por debajo de la media nacional, que es de 53 puntos porcentuales.