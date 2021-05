Debemos detener el autoritarismo y la dictadura: Pontigo Loyola

Pachuca de Soto, Hgo; 08 de mayo de 2021.



PROPUESTAS DE JUAN DE DIOS PONTIGO SE AGRUPAN EN SEIS EJES



Debemos detener el autoritarismo y la dictadura.



Gran aceptación por personas de la sociedad civil de Pachuca para el candidato.



Juan de Dios Pontigo Loyola y Juan Carlos Robles, integrantes de la fórmula Va por Hidalgo por la diputación local del Distrito XIII Pachuca, sostuvieron un encuentro con la sociedad civil, para dar a conocer sus propuestas y su forma de trabajar cuando lleguen a la sexagésima quinta legislatura del Congreso Local.



En el evento al cual se dieron cita, empresarios, comerciantes; médicos, emprendedores, así como gente de distintas profesiones y ramos de la sociedad pachuqueña, Juan de Dios Pontigo dejó en claro que trae propuestas muy específicas; ejemplo de ello en salud, y donde tocó el tema de abasto de medicamento de todos los hospitales públicos.



Recibido por Benigno Prieto Peláez, Miriam Penchyna Grub y Estrella Perdiz; Juan de Dios Pontigo, refirió ante los asistentes, que trabajará en cinco ejes transversales que les interesan a todos por ser una parte sensible y que ayudan a sociedad que son: economía, seguridad, salud, gobierno, inclusión, medio ambiente y educación. Todo esto es pensando en la reactivación económica y en el bienestar de la célula fundamental de la sociedad que es la familia.



’Debemos de detener el autoritarismo y la dictadura, eso no puede pasar en Hidalgo’, refirió que la gente está desesperada y la constante es que las personas están pidiendo qué comer y cómo curarse.



’Estamos en una campaña austera, donde damos argumentos de por qué queremos que nos vaya mejor a todas y todos. Soy el único candidato que tiene vigentes los exámenes de control y confianza, los cuales mes con mes, los realizó el partido actual en el poder a través de la Fiscalía General de la Republica (FGR)’.



Refirió que la sociedad de Pachuca, busca capacidad, experiencia y honestidad, y él cumple con esos requisitos contundentemente. ’Todo esto engloba lo más importante que debe de tener un político, que es la vocación, que es para servir y no para servirse’.



Recalcó que el populismo no ha podido, ya que el partido guinda está acostumbrado a prometer cosas fáciles y por lo consiguiente cumplen poco, y refirió que la mayoría de los mexicanos están hartos de esto.



’Me molesta que el oficio político este tan desprestigiado, por eso me incomoda que cuando se le da la oportunidad a un político no lo aproveche, he trabajado con siete gobernadores. Se trata de cómo se pone al servicio de la gente los conocimientos y experiencia’.



Reconoció que el partido en el que milita ha tenido aciertos y descalabros. ’Asumo mi parte, el hoy ser candidato por lo general, te significa que te reciban con reclamos, pero estoy aquí porque no debo nada a nadie’.



’Esta alianza va más allá de las ideologías políticas, de los colores de los partidos, se trata de la gente, sobre todo de este distrito que tiene 171 colonias, barrios y fraccionamientos, he recorrido prácticamente todos, tengo acercamiento con las personas todos los días, camino alrededor de 4 horas y media diariamente, aparte de tener reuniones como está’.



’Quiero seguir trascendiendo en la vida pública del estado, por eso traigo una propuesta para que cuando llegue al escaño local, los que fuimos a pedir el voto, serán obligados a regresar a las colonias, fraccionamientos, barrios que hayan visitado, ya que a mí me molesta que pasen los candidatos y luego no regresen. Hay candidatos que después desaparecen’.



’Mi segunda propuesta es la de pelear para que regresen los más de 33 programas que han desaparecido, como por ejemplo Procampo, Prospera, Seguro Popular, donde estaba el abasto de medicamento, a las mujeres les quitaron las instancias infantiles, las guarderías, refugios para mujeres violentadas, lo que ha provocado que se detone hoy el delito de más incidencia que existe en México, que es el de violencia familiar’.



’Busco salvar a México y defender a Hidalgo. Busco representarlo con dignidad desde el Congreso.

Queremos que lo bueno que está pasando en Hidalgo este pasando en México, no que lo malo que pasa en la nación, pase en el estado. Por ello tienen un gran compromiso el domingo 6 de junio, para votar por el más calificado’.