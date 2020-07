Debemos evitar más contagios y rebrotes con la reapertura: Adela Román

Todos debemos contribuir en cuidar la salud propia y la de nuestros familiares, para evitar más contagios y rebrotes de COVID-19 en la reapertura gradual de actividades económicas ligadas al sector turístico, convocó la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo.



La primera autoridad del municipio dijo que la salud y la vida son lo más importante, como también es imprescindible reactivar servicios y comercios de manera responsable, porque la gente requiere ingresos para poder vivir, pero se debe hacer conciencia para actuar con base en los protocolos sanitarios establecidos.



En entrevista con medios de comunicación, Román Ocampo confió en que Guerrero cambie del rojo al naranja en el semáforo epidemiológico y se puedan abrir actividades en hoteles y restaurantes con un aforo del 30 por ciento de su capacidad, pero advirtió que las playas tendrán vigilancia especial para evitar aglomeraciones.



Fue clara en señalar que no se permitirá el ambulantaje y sólo podrán ingresar a la franja de arena, en horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, grupos máximos de tres personas, mismos que deberán respetar la sana distancia, no ingerir alimentos ni bebidas embriagantes.



Elementos de la Marina, Guardia Nacional y la Policía Turística vigilarán para que la gente acate las disposiciones sanitarias acordadas por autoridades federales, estatales y municipales, mismas que fueron avaladas por prestadores de servicios turísticos.



Aclaró la alcaldesa que la reapertura no incluye bares, cines, centros comerciales, gimnasios ni salones de fiestas, entre otras actividades no esenciales, porque estamos en fase de alto riesgo por el nuevo Coronavirus y no es prudente relajar medidas de prevención.