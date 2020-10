Debemos ser gratos

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Este día, hace cincuenta y cinco años, nació Arturo Javier y recuerdo que Bey y yo recordamos que la paternidad no es un capricho o un accidente. Es un don de Dios, que nace del amor.

Felicidades hijo, a tu Mónica y a Paolo, el nieto cancunense.

"Agradezcamos a las personas que nos hacen felices; son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestras almas."

Esta frase de Marcel Proust, nos permite reconocer que, en tiempos difíciles como estos, a menudo podemos quedar atrapados en nuestras luchas diarias y sucumbir a la lluvia de malas noticias.

O esta de José Alfredo Jiménez, compositor mexicano:

’Yo quisiera que Dios, que Dios los arrullara…y un mañana distinto y un distinto mañana también Dios les regalara’

Oportunos consejos para ahora que los malos pensamientos y la negatividad pueden comenzar a dominar nuestras vidas y causar ansiedad y angustia.

Es entonces cuando sentimos que es extremadamente importante contar nuestras bendiciones, sean las que sean.

Las personas hermosas con las que estamos rodeados, las pequeñas y preciosas alegrías de la vida, nuestra conexión con la naturaleza y los demás, nuestra salud, la lista continúa más y más.

Recolectemos todas estas cosas invaluables y recordemos la belleza de la vida y lo afortunados que somos de estar aquí, ahora mismo.

Y poder leer algunas de las citas más sabias y profundas sobre la gratitud que han sido pronunciadas.

"Disfruta de las pequeñas cosas, porque un día puedes mirar atrás y darte cuenta de que eran las grandes cosas."- Robert Braun

"Es algo gracioso de la vida, una vez que comienzas a tomar nota de las cosas por las que estás agradecido, comienzas a perder de vista las cosas que te faltan."- Germani Kent

"Usa la gratitud como un manto y alimentarás cada rincón de tu vida." - Rumi

"La gratitud es la señal de las almas nobles."- Aesop

"El aprecio es algo maravilloso. Hace que lo que es excelente en otros pertenezca a nosotros también."- Voltaire

"No tengo talonarios de cheques, no tengo cuentas bancarias, aun así, me gustaría expresar mi agradecimiento. Tengo el sol por la mañana y la luna por la noche."- Irving Berlin

"La apreciación puede hacerle a alguien el día, incluso cambiar una vida. Tu disposición para expresarla con palabras es todo lo que necesitas."- Margaret Cou

"Reflexiona sobre tus bendiciones actuales, de las cuales todo hombre tiene abundancia; no sobre tus desgracias pasadas, de las cuales todos los hombres tienen algunas."- Charles Dickens

"Señor que me das la vida, dame un corazón lleno de gratitud."- William Shakespeare.

"Deja que la gratitud sea la almohada sobre la que te arrodilles para rezar tu oración nocturna. Y deja que la fe sea el puente que construyas para vencer el mal y dar la bienvenida al bien."- Maya Angelou

"Agradezcamos a las personas que nos hacen felices; son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestras almas."- Marcel Proust.

[email protected]