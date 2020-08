Deben empresas aplicar rigurosamente protocolos sanitarios, advierte Sectur-Acapulco

Para verificar que hoteles y restaurantes de Acapulco acatan las disposiciones que emitió el Cabildo Municipal con el reinicio gradual de las actividades económicas, la Secretaría de Turismo (Sectur) supervisa diariamente el cumplimiento de las medidas sanitarias.



El titular de la dependencia municipal, José Luis Basilio Talavera, dijo que por instrucciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo se verifica rigurosamente que los establecimientos no relajen la higiene y desinfección de áreas y espacios de uso común, para evitar el retroceso al confinamiento social y avanzar al semáforo amarillo.



El funcionario precisó que, la mayoría de las empresas no esenciales que ofrecen servicios al público cumplen con los protocolos, las que han fallado fueron clausuradas en coordinación con la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, entre ellas algunos restaurantes que desacataron la aplicación de medidas de seguridad sanitaria.



’Hoy se tienen que adaptar a este nuevo modelo de servicio turístico que tiene un mayor peso sanitario, si no lo hacemos así, tenemos el riesgo de regresar al color rojo del semáforo epidemiológico’, dijo Basilio Talavera.



Añadió que para permitir la apertura de más empresas y ampliar la capacidad de servicio para recibir mayor número de turistas en hoteles y restaurantes, es necesario pasar del color naranja a la fase amarilla para transitar a la ’nueva normalidad’.



Sobre la ocupación hotelera, José Luis Basilio indicó que el primer fin de semana de agosto el puerto captó 20.3 por ciento en promedio general. Este lunes Acapulco registró 19.5 por ciento; por zonas, la Diamante alcanzó 25 por ciento, la Dorada llegó a 18.2 por ciento y la Tradicional a 3.7 por ciento.



Finamente, el secretario de Turismo de Acapulco recordó que es obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos y contribuir a que el personal que atiende los filtros sanitarios cumpla con su labor para la toma de temperatura y atender las recomendaciones relacionadas con la observancia de los protocolos sanitarios que aprobó el Cabildo de Acapulco.