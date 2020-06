Deben escuelas de Acapulco aceptar copias certificadas de actas de nacimiento expedidas en línea: Uriel Leal

El director de Registro Civil en Acapulco, Uriel Leal Ramírez, informó que las instituciones educativas deben aceptar las actas de nacimiento color café, verde y las copias certificadas expedidas en línea, en el proceso de inscripciones para el ciclo escolar 2020-2021.



El funcionario municipal recordó que debido a la emergencia sanitaria y reducción de personal para evitar riesgos de contagios de COVID-19 en dependencias públicas, se atienden únicamente asuntos esenciales como registro y expedición de actas de nacimiento y de defunción.



No descartó que, si existen condiciones en lo que resta del mes, pudieran reiniciarse actividades en las dependencias de gobierno, pero sería bajo estrictas medidas de prevención y ello implica que se deben evitar aglomeraciones para evitar más brotes o rebrotes del virus; además, no condicionar la presentación de actas verdes en el proceso de inscripciones, se evitarán también gastos innecesarios a la población en estos momentos que se enfrenta grave crisis económica, derivado de la pandemia por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2.



Leal Ramírez dijo que la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, acordó con autoridades de educación que, en escuelas públicas y privadas, se respete la validez y vigencia de las actas de nacimiento color café, de manera que los padres de familia realicen los trámites pertinentes para incorporar a sus hijos al nuevo ciclo escolar.



Las instituciones educativas también deben aceptar los certificados de nacimiento que son expedidos a través del portal en línea del Gobierno Federal, y no condicionar únicamente la presentación del acta color verde, para evitar contratiempos e inconformidad entre los ciudadanos por la restricción temporal de servicios del Registro Civil.