Deben extremar aislamiento social pacientes de Hipertensión Arterial Pulmonar ante la posibilidad de entrar en crisis al adquirir Covid-19

Investigadores del Instituto Nacional de Cardiología ’Ignacio Chávez’ y las Asociaciones de Pacientes de Hipertensión Arterial Pulmonar, (HAP) México, informaron que las complicaciones que sufren personas que tienen hipertensión en las arterias que bombean sangre hacia los pulmones se han convertido en un grupo particularmente vulnerable y que tiene que extremar condiciones de aislamiento social ante la posibilidad de entrar rápidamente en crisis si adquieren Covid-19.

Este padecimiento, Hipertensión Arterial Pulmonar afecta principalmente a mujeres en México y es un mal crónico no infeccioso.

El doctor Tomás Pulido, jefe de departamento de Cardioneumología en el Instituto Nacional de Cardiología, ’Ignacio Chávez’, explicó que ’la principal característica de la Hipertensión Arterial Pulmonar es la presión elevada de las arterias pulmonares, lo que provoca que el lado derecho del corazón tenga que multiplicar su trabajo para que la sangre pueda circular; si no se brinda el tratamiento oportuno, el paciente podría sufrir insuficiencia cardiaca y en numerosos casos derivar en la muerte’.

El especialista detalló que ’con la aparición de la sintomatología, las actividades cotidianas del paciente comienzan a verse limitadas, de ahí la relevancia de prestar atención y ante cualquier sospecha acudir con el especialista a que descarte o diagnostique el padecimiento lo más pronto posible, pues sin esta valoración, la expectativa de vida del paciente con Hipertensión Arterial Pulmonar podría reducirse a 2.5 años’.

Dijo que los principales síntomas de este padecimiento son la falta de aire, cansancio y presencia de labios azules, por lo que en ocasiones es posible confundirle con otras enfermedades como el asma, bronquitis crónica, neumonía e incluso ansiedad o estrés.

Por su parte, Paula Cabral, vocera de la asociación de pacientes (HAP México) advirtió que, en medio de la actual crisis sanitaria, los centros hospitalarios de tercer nivel que atienden a pacientes con esta enfermedad están siendo reconvertidos en centros de atención a casos COVID-19, por lo que invitó a limitar las consultas únicamente a las salas de urgencias.

Por ello, recomendó mantener las medidas adicionales de autoprotección y la distancia social, ya que los síntomas identificados en casos de coronavirus son similares a los que presenta un paciente de Hipertensión Arterial Pulmonar como la falta de aire, el cansancio y dolor torácico.

SÍNTOMAS ACUMULADOS. Quienes padecen y atienden Hipertensión Arterial Pulmonar han documentado que conforme va progresando la enfermedad, es posible identificar otros síntomas como mareos, desmayos, presión o dolor en el pecho e incluso hinchazón en tobillos, piernas o abdomen, acompañado por coloración azulada en labios y piel.

En su momento, la doctora Alicia Ramírez, neumóloga especialista en Hipertensión Pulmonar, señaló que es importante que aquellos pacientes que ya hayan sido diagnosticados y actualmente están en tratamiento, mantengan una vigilancia médica estrecha para valorar la evolución del padecimiento.

De la misma forma, alertó que la Hipertensión Arterial Pulmonar, puede evolucionar sin presentar síntomas o manifestaciones visibles, pero se tienen herramientas clínicas y de laboratorio y gabinete para identificar oportunamente las señales de riesgo en la evolución de cada paciente.

La doctora Guadalupe Espitia, neumóloga con Especialidad en Circulación Pulmonar y Directora Ejecutiva de ASISTO A.C., añadió que, si bien hasta el momento la Hipertensión Arterial Pulmonar no tiene cura, novedades terapéuticas en este campo permiten controlar la enfermedad, mejorar los síntomas, detener el progreso y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.

La Asociación de Pacientes (HAP México) dio a conocer que la organización mantiene abiertos sus canales de comunicación, a través de sus redes sociales (Facebook: @HapMexico) así como a través de su página web (www.hap.org.mx), en donde pacientes y cuidadores podrán acceder a información actualizada sobre el padecimiento.