Deben iniciar ya el análisis de secuelas de Covid-19

LASA AUTORIDADES DE SALUD DEBEN INVESTIGAR YA LAS SECUELAS QUE DEJA EL COVID Y QUE HASTA EL MOMENTO HA DAÑADO A MILES DE TRABAJADORES SEÑALO LA CTM



+Falta aplicar en la CDMX salario solidario a trabajadores



+El PRI no tembló para defender al General Cienfuegos



QUADRATIN MEXICO



CIUDAD DE MEXICO .- A partir de los registros estadísticos de la Secretaría de Salud se podría estimar que más de 63 mil trabajadores de empresas podrían presentar algún tipo de discapacidad por las secuelas que genera el COVID-19 , señaló la CTM que encabeza el senador Carlos Aceves del Olmo.







México está en riesgo de perder una proporción de su fuerza laboral a consecuencia del Covid-19, por lo que en un periodo de hasta seis meses el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá que hacer un análisis de los trabajadores que estuvieron hospitalizados y tienen secuelas como falta de atención, concentración, memoria e incapacidad en el movimiento de sus extremidades que impedirán que realicen sus actividades y por ello tengan que tramitar su invalidez.

’El 80 por ciento de los pacientes hospitalizados, aunque no hayan sido intubados, tienen riesgo de este tipo de complicaciones’, aseguró Clara Lilia Varela Tapia, especialista en rehabilitación de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Zona Norte del IMSS.



Esta condición se incrementa en el caso de los pacientes que estuvieron intubados.



Datos de la Secretaría de Salud (Ssa) revelan que en México han sido hospitalizadas 279 mil 516 personas de las casi 1.5 millones confirmadas con el virus SARS-CoV-2. Hasta ahora 152 mil 303 pacientes que requirieron atención hospitalaria sobrevivieron al virus, aunque de estos, ocho de cada diez presentan secuelas que les impedirán reintegrarse a sus labores habituales a pesar de la rehabilitación.



Significa que 63 mil 357 empleados de empresas y personal médico tendrían una situación de incapacidad para retornar sus labores.



Las cifras del Gobierno federal señalan que 26 por ciento de los afectados con Covid-19 son trabajadores de empresas, 15 por ciento pertenece a otras profesiones y 11 por ciento son integrantes del personal médico.



Clara Lilia Varela, especialista en rehabilitación del IMSS, explicó que hasta ahora las secuelas de Covid-19, entre quienes lograron superar la enfermedad, incluyen afectaciones cardiovasculares, neurológicas y cognitivas. La mayoría de los pacientes que se atienden en esa área de rehabilitación son personas que tienen entre 28 y 55 años de edad, añadió la especialista.



Indicó que ’nuestra población tiene factores de riesgo que puede condicionar situaciones severas a nivel neurológico a corto tiempo’, y en el contexto de la pandemia, esta situación hace que México corra el peligro de perder parte de su fuerza laboral.



Se desborda la ocupación hospitalaria en la CDMX Las autoridades de la Ciudad de México han reportado en los últimos días una ocupación hospitalaria de 88% a 90%, debido a que hubo un repunte en las hospitalizaciones por el regreso de vacacionistas.



’Tuvimos cuatro días con mayor número de ingresos de los esperados. Lo asociamos principalmente al regreso de vacaciones y a algunas fiestas que pudieron haberse celebrado durante el 24 y el 31 [de diciembre], que fueron menores gracias al llamado que hicimos’.



Explicaron que se encuentran trabajando con el Insabi y diversas instituciones de salud para ampliar aún más la capacidad hospitalaria debido a que hay pacientes que permanecen más de tres semanas en hospitalización, pero que podrían salir a los 15 días.



Plan de vacunación se extenderá a todo el país Se estima que para el 31 de enero todo el personal de salud ya se encuentre vacunado



A partir del pasado martes el plan de vacunación en el país pasó de su fase de calibración a la de expansión, lo que quiere decir que habrá unidades de vacunación en los hospitales Covid-19 en los 32 estados del país, informó el subsecretario, Hugo López-Gatell Ramírez.



Dijo que la vacuna será movilizada por las fuerzas armadas y que para el 31 de enero se espera haber vacunado a todo el personal de salud del país. Hasta el momento han sido vacunadas 87 mil 060 personas.



El gobierno de México inició conversaciones con el ruso para la adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V contra SARS-CoV-2; además, se buscará adquirir un suero equino hiperinmune que podría reducir hasta en 40% la mortalidad en personas enfermas de Coronavirus en condición grave.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que podríamos llegar a utilizar hasta 24 millones de dosis de esta vacuna para 12 millones de personas, de la vacuna Sputnik V, en la medida en que el esquema de vacunación es de 2 dosis’, dijo.



En su visita a Argentina, la delegación mexicana visitó la agencia reguladora de aquel país donde se están llevando a cabo ensayos clínicos sobre la aplicación de un suero equino súper inmune que funciona como las transfusiones de plasma de las personas inmunes, pero fabricado en caballos, y que ha demostrado su capacidad para reducir hasta en 40% la mortalidad en personas con enfermedad grave…



FALTA INSTRUMENTAR UN SALARIO SOLLIDARIO PARA LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR EL SEMAFORO ROJO



La COPARMEX Ciudad de México reconoce la apertura al diálogo y la colaboración entre el Gobierno de la Capital y las empresas del sector restaurantero ante el acuerdo alcanzado en beneficio de la reactivación económica, el mantenimiento de miles de empleos y el cuidado de la salud, y considera que faltan tres pasos más.



Entendemos que estamos ante una realidad crítica en la Capital, en un momento que exige unidad y trabajo conjunto para sacar a la Ciudad de las diversas crisis que enfrenta. En este sentido, estamos convencidos que el Gobierno de la CDMX, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, no debe trabajar solo, dijo Armando Zúñiga Salinas, presidente de COPARMEX CDMX.



Hoy se hacen más vigentes que nunca las propuestas que COPARMEX Ciudad de México ha enviado al Gobierno de la Capital para reactivar la economía, los negocios y recuperar miles de empleos que se han perdido a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19.



En las empresas diferentes al giro restaurantero el dilema no es necesariamente ’abrir o morir’, pues no compartimos las mismas condiciones de generación de empleo y recursos que los restaurantes, pero lo que compartimos es la necesidad de sobrevivir y no perder puestos de trabajo mientras está vigente el semáforo rojo y la pandemia misma.



Para este propósito, es necesario el apoyo del Gobierno de la Ciudad y la atención en tres de las propuestas que COPARMEX Ciudad de México ha realizado.



1) La elaboración conjunta (empresarios – gobierno) del Protocolo Empresa Segura, en el que se dictarán las reglas de operación y procesos que empresas formales deban seguir para que —de manera paulatina— puedan abrir sus puertas y reactivar sus actividades.



2) La propuesta de implementación de un salario solidario por paro técnico (provocado por semáforo rojo) conformado por la aportación conjunta de dos salarios mínimos (uno aportado por el empresario y el otro por el Gobierno de la Ciudad) a entregarse directamente a los trabajadores de las empresas que laboran formalmente en el sector servicios en actividades consideradas no esenciales. Dicho apoyo se trataría de un pago único para soportar el tiempo aproximado en que se implementará el semáforo rojo, dirigido a aquellos trabajadores que perciben hasta 3 salarios mínimos, los cuales tienen el grave riesgo de perder sus empleos formales ante las medidas sanitarias de confinamiento. De acuerdo a las estimaciones de COPARMEX CDMX, el impacto presupuestal de esta medida es de 2 mil 553 millones de pesos y beneficiaría aproximadamente a 600 mil 564 trabajadores.



3) La exención temporal para los siguientes seis meses del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para todos los nuevos empleos que se generen en la Ciudad, medida que tendría un impacto para las finanzas públicas de la Ciudad, sería por un monto aproximado de 728 millones de pesos.



Con tales apoyos, mantener un cierre temporal mientras las condiciones críticas de esta pandemia así lo exijan, permitirá que el trabajador siga teniendo un ingreso y que las empresas no estén en peligro de desaparecer….



AL PRI JAMÁS LE TEMBLÓ LA MANO PARA DEFENDER AL GENERAL CIENFUEGOS: ALEJANDRO MORENO



El Presidente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno y el Coordinador del Grupo Parlamentario, René Juárez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron la Agenda Legislativa que guiará los trabajos de los diputados priistas en la Cámara de Diputados, durante el Primer Periodo del Tercer Año de la LXIV Legislatura.



El General Salvador Cienfuegos es un mexicano ejemplar y comprometido con nuestra Patria. Por esta razón, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), jamás le tembló la mano para defender su honorabilidad y la de nuestras Fuerzas Armadas, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.



En sus redes sociales, el dirigente priista agradeció a Cienfuegos Zepeda por su servicio a México. Desde octubre del año pasado, después de su detención por la DEA, el partido tricolor manifestó su confianza en el exfuncionario y le dio su respaldo.



En esa ocasión, el PRI hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que, en ejercicio de sus facultades, el Gobierno mexicano interviniera para garantizar la protección y respaldo institucional del General de División en retiro.



De manera reiterada, el Revolucionario Institucional ha reconocido la labor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina, instituciones que, subrayó, siempre han actuado a favor de los intereses superiores de la nación con disciplina, entrega, sacrificio y dedicación….