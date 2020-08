Deberá Calderón juntar sus pesos: ordenan devolver desfalco de Estela de Luz

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que deberán devolver más de 530 millones de pesos por simular la compra de acero inoxidable a mayor precio para la construcción de la Estela de Luz, durante el sexenio de Felipe Calderón.



Las sanciones ratificadas por el tribunal son por la simulación de compra de acero para la construcción y señalan como responsables de irregularidades en la construcción a Andrés León Reguera, residente de obra, y a Juan Alberto Bravo Hernández, asesor técnico administrativo, quienes trabajaban para la paraestatal III Servicios, encargada de contratar a empresas privadas que realizaron la construcción.



La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en marzo de 2019 que León Reguera debe responder por un daño de 216.3 millones de pesos, mientras que Bravo Hernández debe hacerlo por 230 millones de pesos, sanción que fue reiterada esta tarde por el TFJA.



De acuerdo con el tribunal, Andrés León y Juan Bravo dictaminaron en abril de 2010 un cambio de acero inoxidable que implicó un aumento en el costo de la obra por 316.5 millones de pesos, pero el cambio no se realizó.



Ambos impugnaron la sanción determinada el año pasado por la ASF argumentando que no causaron daño a la Hacienda Pública, lo que fue desechado esta tarde.



La construcción de la Estela de Luz fue ordenada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y fue muy cuestionada. En la Cuenta Pública 2011, la ASF halló pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural. También encontró erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, ’como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra’.



La obra costó más de mil millones de pesos. En su momento fue llamada también ’Monumento a las Víctimas de la Guerra de Calderón’.



Detrás de la Estela de Luz, Agustín Castro Benítez es un nombre clave, de acuerdo con información de la periodista Linaloe R. Flores publicada en diciembre de 2019 por SinEmbargo. En junio de 2009, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) lo nombró como director de III Servicios S.A. de C.V, una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), con la encomienda de edificar la obra que conmemoraría el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Pero 14 meses después -en agosto de 2010-, tuvo que dejar el cargo porque le resultó imposible entregar el trabajo pactado. Un año después, por las irregularidades en la obra, se ganó la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública por 12 años.



Pero en este breve paso por la Administración Pública Federal, el hombre en cuya actuación se originó la trama de sobreprecios de la Estela de Luz, gastaba 747 mil pesos al mes (un millón 110 mil pesos de ahora) en adquisiciones que no estaban relacionados con la edificación de la obra a su cargo, consta en el histórico del Portal de Obligaciones y Transparencia.



En diciembre de 2009, ordenó un vehículo marca Mitsubishi, Galant Ralliart, automático por 275 mil 455 pesos (409 mil 512 pesos de ahora); además de ocho camionetas pick up, doble cabina, con aire acondicionado, cristales tintados y alarma electrónica por un millón 680 mil pesos (dos millones 497 mil 614 pesos de ahora).



En cuanto al mobiliario, para montar su oficina contrató a la empresa Muebles de Marca por 249 mil 931 pesos (371 mil 533 pesos de ahora) para adquirir un nuevo escritorio y sillas. Las ventanas se protegieron con nuevas persianas. Mandó comprar cinco de 5.23 metros, dos de 2.70 metros, una de 4.64 metros y otra más de 3.02 metros en lo que gastó 60 mil 499 pesos (89 mil 942 pesos de ahora).



Por un monitoreo en los periódicos, revistas y portales sobre los impactos del proyecto ’Estela de Luz’, contrató a la empresa F.J. Comercializadora por 220 mil pesos (327 mil 68 pesos), de febrero a octubre de 2010. Y luego, ordenó una encuesta para conocer la efectividad de sus funciones en la empresa que dirigía en el mercado inmobiliario con Basis Consultores en Recursos Humanos mediante un contrato que duró veinte días por 249 mil 500 pesos (370 mil 925 pesos con 54 centavos de ahora).



También, a su llegada a III Servicios, ordenaron la elaboración de un video corporativo de seis minutos al que sólo los trabajadores podían tener acceso desde las páginas web de la empresa. El contrato fue por 150 mil pesos (223 mil pesos de ahora) con Karam Inovation Technology. Pero todo esto, sólo duró poco más de un año.



De lo que hacía Castro Benítez, el expresidente Calderón Hinojosa estaba enterado. El mismo funcionario lo dijo en reuniones de trabajo. Según él, venía designado de la Oficina de la Presidencia de la República con la encomienda de realizar la licitación de la Estela de Luz. Decía que era a esa Oficina a la que debía reportar de sus actos y decisiones.



Así quedó asentado en una demanda en la Fiscalía General de la República, interpuesta por el Abogado Gabriel Regino y ocho extrabajadores de III Servicios, el pasado 25 de noviembre, en contra del exprimer Mandatario, Felipe Calderón Hinojosa y la Jefa de su Oficina, Patricia Flores Elizondo, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones.SIN EMBARGO