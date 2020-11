Debi Nova se presentará en Latin Grammy 2020

Mejor álbum cantautor

Mejor canción tropical (por "Quédate")

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

La Academia Latina de la Grabación anunció que la cantautora costarricense Debi Nova cantará en la 21a entrega anual al Latin GRAMMY este 19 de noviembre.



’Me siento muy agradecida porque este álbum se hizo con un equipo al que admiro y quiero mucho. La satisfacción más grande es saber que hicimos este trabajo con integridad, con musicalidad, con seriedad y sobre todo, con el corazón. 3:33 nació con libertad creativa y verlo reconocido es una alegría enorme. Estoy agradecida con Sony Music que me dio la posibilidad de crear este álbum y por supuesto, gracias a la Academia por este gran reconocimiento’, expresó Nova.



3:33 fue grabado en las afueras de Ciudad de México bajo la producción de Juan Pablo Vega (Monsieur Periné, Manuel Medrano, Ximena Sariñana) y co-producido por Debi Nova. El álbum consiste de once canciones inéditas de la autoría de Nova con colaboraciones con Pedro Capó, Dennis Hamm (Thundercat) y la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Musicalmente el álbum fusiona ritmos latinos tradicionales como el bolero, la bachata y el bossa con sonidos y ritmos como el trap, el hip hop y el R&B. Fue masterizado por Dale Becker, mezclado por Tony Maserati en Mirrorball Studios y los ingenieros de mezcla fueron Najeeb Jones y Miles Comaskey.



’3:33 es un álbum sobre el paso del tiempo. Es una exploración de los diferentes momentos que atravesamos en la vida y el amor. Estas canciones nacieron después de pasar por un momento personal difícil y entendí que necesitaba de esos momentos de oscuridad para poder apreciar la luz . . . Mi intención con este álbum es poder sentir ese recorrido . . . lo imaginé como las manillas del reloj simulando un ciclo, y es que con este álbum quiero celebrar los ciclos, la idea de que no estamos tarde ni temprano en nuestro camino, sino justo a tiempo’, añadió Nova.



Debi Nova ya había sido nominada al Latin GRAMMY por sus producciones Soy (2014) en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Gran Ciudad (2017) al Mejor Álbum Cantautor.



La vigésima primera entrega anual del Latin GRAMMY se transmitirá el 19 de noviembre por la cadena Univisión y el tema de la gala de este año será "La Música Nos Humaniza".



Acerca de Debi Nova:



Cantautora y multi-instrumentalista desde la edad de 14 años, emprendió un camino para lograr su sueño a los 17 años, cuando firmó su primer contrato discográfico. Nacida en Costa Rica y establecida en Los Ángeles, en 2004, alcanzó el #1 en la lista Hot Dance Music/Club Play de Billboard con su sencillo "One Rhythm", el remix de la canción fue incluido en el Soundtrack del videojuego FIFA Football 2005 de EA Sports. Su sencillo "Drummer Boy" llegó al #5 en el Billboard Dance Chart. Debi es cantautora, co-autora, productora y productora ejecutiva.



Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas de la talla Franco De Vita, Ricky Martin, Black Eyed Peas, Sergio Mendes, Enrique Iglesias, Vicente García, Mark Ronson y Sean Paul.



Debi Nova ha grabado cuatro álbumes de estudio: Luna Nueva (2010), Soy (2014), Gran Ciudad (2017) y 3:33 (2020) todos con exitosos sencillos como ’Drummer Boy’, ’Un Día A La Vez’, ’Emergencia’, ’Por Última Vez’ feat. Franco De Vita, ’Hábito’, ’No Nos Sobran Los Domingos’ y ’Quédate’ feat. Pedro Capó.



En el 2014 fue nominada por primera vez al Latin GRAMMY por Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su producción discográfica Soy, de la que se desprende su éxito ’Por Última Vez’ feat. Franco de Vita.



Su segunda nominación al Latin GRAMMY llegó en 2017, en la categoría Mejor Álbum Cantautor por su trabajo Gran Ciudad.



Se ha presentado en importantes escenarios como el 80º cumpleaños del Dalai Lama, en los Premios a la Herencia Hispana, en Mujeres Poderosas de la revista People en Español, en la ceremonia a la Persona del Año de los Latin GRAMMY 2014, y en la Premiere del Latin GRAMMY 2017.



El pasado 25 de septiembre, la artista lanzó el video de su más reciente sencillo ’3:33’, grabado en su natal Costa Rica. Hasta la fecha ya tiene más de 2.3 millones de visualizaciones.