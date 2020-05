Debido a Covid 19, FIFA amonestaría jugadores que escupan durante partidos

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Del eslabón de actos incalificables que suceden el futbol escupir al rival es uno de ellas. Censurable anti fair play, ocurre entre profesionales y amateurs. Aún pervive en la memoria colectiva el esputo que lanzó el portero paraguayo José Luis Chilavert al brasileño Roberto Carlos, tras un partido entre los representativos de ambos países.

Imagen que dio la Vuelta al mundo. FIFA anunció que estudia la proscripción de acciones similares, sobre todo, tras la pandemia del coronavirus.



Sucedió 15 de agosto de 2001. Brasil había dejado a Paraguay sin posibilidad de clasificar al Mundial de Corea y Japón 2002. Pero una de las imágenes que más se recuerdan fue el escupitajo que el portero guaraní José Luis Chilavert le propinó en el rostro a Roberto Carlos, al finalizar el encuentro



Mucho tiempo después, durante una entrevista, Chila, como llaman al guardameta guaraní aclaró que el escupitajo fue porque el jugador carioca, con el torso desnudo, espetó:



’‘Indio, les ganamos 2-0.’’



El belga Michel D’Hooghe, jefe médico de la FIFA, reconoció este martes que «muchas cosas» cambiarán en el futbol tras la pandemia de COVID-19, por lo que se está analizando una posible sanción a los jugadores que escupan al pasto durante la celebración de partidos.



«Que los jugadores escupan es una práctica muy común en los partidos de futbol. No es muy higiénico y es una forma de que el virus sea propagado. Así que cuando volvamos a la normalidad, creo que deberíamos evitarlo al máximo», explicó a un diario londinense.



Pese a su propuesta, D’Hooghe aún no tiene clara la manera en que se podría sancionar a los futbolistas que no acaten la posible nueva regla, por lo que una amonestación aparece como alternativa más viable.



«La pregunta es si aplicar este nueva regla será posible. Quizá se pueda enseñar una tarjeta amarilla. Esta es una de las razones por las que debemos tener mucho cuidado antes de empezar de nuevo», sentenció.



No es la primera ocasión que la FIFA busca soluciones de cara a la posible reanudación del balompié, pues recientemente también se pronunció respecto a la posibilidad de aumentar a cinco los cambios permitidos en los cotejos para minimizar el riesgo de lesión en los futbolistas.