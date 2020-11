Debido a pandemia por Covid 19, permanecerán cerrados estadios de futbol en Ciudad de México

+En esa demarcación se encuentran ubicados ambos inmuebles



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El exfutbolista Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, ratificó que el Estadio Azteca –propiedad del poderoso empresario Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa y el club América– y el Estadio Olímpico Universitario, que se encuentran en una demarcación –una de las 16 en que se divide la capital del país–, permanecerán cerrados al público para los partidos del fin de semana correspondientes a la liguilla del torneo Guardianes 2020, con Cruz Azul, Águilas y Pumas, como anfitriones, debido a la pandemia por covid 19.



A través de un comunicado, Negrete Arias enfatizó que en tanto la Ciudad de México no se encuentre en semáforo epidemiológico verde, no se abrirán escenarios públicos, estadios, parques y jardines en la demarcación, con la finalidad de prevenir más contagios por ese flagelo mundial.



Recordó que la capital del país se encuentra en una situación complicada por la pandemia, y en congruencia con las disposiciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se toman estas medidas para cuidar la salud y vida de los habitantes de la Ciudad de México.



Ciudad de México tiene la mayor cifra de decesos. Asciende a casi 26 mil 500 las muertes por coronavirus de las casi 102 mil a nivel nacional. Alrededor del 25 por ciento del total.



En contraste, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó anoche que el estadio Akron abrirá sus puertas a los aficionados este miércoles en el clásico nacional entre Chivas y América, correspondiente a la liguilla del torneo Guardianes 2020.



Explicó que tras una reunión entre autoridades gubernamentales y representantes del conjunto rojiblanco, se acordó la realización de un programa piloto para el regreso paulatino del público a los estadios.



Consistirá en abrir el recinto para el clásico del balompié nacional, mañana, al 15 por ciento de su capacidad, equivalente a poco más de 6 mil personas, quienes deberán seguir los protocolos sanitarios establecidos para evitar la propagación del Covid-19.



Jalisco es el sexto estado de la República con más muertes por coronavirus. De acuerdo con el reporte oficial, hasta ayer, registra 4 mil 621 fallecidos.



Negrete convocó a los aficionados de Pumas, América y Cruz Azul, a no asistir a los estadios y a sus inmediaciones para tratar de ingresar a los mismos, toda vez que esto no será posible, ya que se desplegará un dispositivo de vigilancia para evitar aglomeraciones.



También invitó a la población a no bajar la guardia y continuar con todas las medidas de sanidad: quedarse en casa y en caso de salir usar cubrebocas, mantener sana distancia y lavado frecuente de manos.



Porque, subrayó, ’cuidarnos es tarea de todos.’