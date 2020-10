Decades of Rock, presencial y en streaming

El show que llega directo desde las vegas, Decades of Rock se emitirá en streaming y podrá ser apreciado de forma presencial





Elvis Presley (Héctor Ortiz), Michael Jackson (Estefan Jackson) y Guns n’ Roses (welcome to the rock show con sean tate o’ conell) integran el cartel

Decades of rock llevará lo mejor de la música al teatro interlomas



Se presentarán el sábado 07 de noviembre a partir de las 9 de la noche en el Teatro Interlomas



Venta de Boletos para el show presencial en Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx



*Venta de boletos para el show en Streaming a todo el mundo vía E-Ticket en www.eticket.mx







Con el objetivo de hacer un homenaje a las grandes décadas del Rock con personajes y temas emblemáticos que harán disfrutar al máximo al público, esta vez tenemos el gusto de invitarlos a un épico viaje musical con el show Decades of Rock, un espectáculo que une tres grandes actos y a 3 artistas que se han presentado con enorme éxito en Las Vegas con las caracterizaciones más celebradas por el público y la crítica internacional, haciéndolo de forma única y por esta vez, de forma exclusiva para la audiencia mexicana este Sábado 07 de Noviembre en el Teatro Interlomas, ubicado en Avenida Jesús del Monte número 41, Colonia Hacienda de las Palmas, en el estado de México.







Elvis Presley (Héctor Ortiz), Michael Jackson (Stephan Jackson) y Gun’s N Roses (Welcome to the Rock Show) se apoderarán del escenario en un evento que será una experiencia musical y visual inolvidable, que se llevará a cabo el sábado 07 de noviembre a partir de las 9 de la noche en dos formatos: de forma presencial y por streaming. Para acceder al show presencial, los boeltos se pueden adquirir en Ticketmaster en la página www.ticketmaster.com.mx y para el show en streaming los boletos están disponibles a todo el mundo vía E-Ticket en www.eticket.mx







El show será un recorrido por los éxitos más sonados de los legendarios artistas en la piel de sus extraordinarios personificadores, cada uno en su propio tiempo, con un recorrido mágico viajando a través de la historia del Rock en 120 minutos de desenfreno musical. El evento se realizará en vivo y en directo para las personas que quieran asistir al Teatro Interlomas y también en Live Streaming para los que prefieran vivirlo a distancia desde cualquier parte del mundo, con la certeza de construir una experiencia musical y visual inolvidable.







Héctor Ortiz es un cantante y compositor avalado por la BBC de Londres como uno de los grandes personificadores del rey Elvis Presley. Con su voz, interpretación y movimientos llenos de energía, hará sentir que se está frente al mismísimo ’Rey del Rock n’ Roll’. Estefan Jackson es el más famoso imitador de Michael Jackson en toda América Latina y considerado uno de los mejores del planeta, presentará un extraordinario show acompañado de bailarines y luces, con los más grandes éxitos del ’Rey del Pop’.







Finalmente ’Welcome to the Rock Show’ es un explosivo show de Rock, baile y acrobacia donde se rinde un digno homenaje a una de las más grandes bandas que marcaron sin duda una época como son los Guns N’ Roses, donde el tenor y compositor Sean Tate O’ Conell interpretará lo mejor del repertorio de esta extraordinaria agrupación californiana.







Decades of Rock se presentarán el Sábado 07 de Noviembre a partir de las 9 de la noche en el Teatro Interlomas ubicado en Avenida Jesús del Monte número 41, Colonia Hacienda de las Palmas, en el estado de México. Venta de Boletos para el show presencial en Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y venta de boletos para el show en Streaming a todo el mundo vía E-Ticket en www.eticket.mx



Más info en https://teatrodelparque.mx/evento/decades-of-rock