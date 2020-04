Decide México de forma correcta en OPEC; las formas, fueron un papelón

Aunque no es miembro de la OPEP, México fue invitado de última hora a participar en la OPEP+, en la que los miembros acordaron reducir su producción en 10 millones de barriles diarios (Mbd) en un intento por aumentar el precio del crudo; México había sido obligado a reducir su producción en 400 mil barriles diarios (mbd), condición que la Secretaria de Energía Rocío Nahle aceptó, pero siempre y cuando se partiera de 1.9 millones de barriles y no los 1.75 millones que se producen actualmente.



La propuesta no fue aceptada toda vez que si bien México ha alcanzado incluso los 2.7 Mbd, lleva dos años en los que no alcanza los 1.9 Mbd derivado de las bajas de los últimos años.



Así, Nahle "blofea" para que su producción se recorte a 1.5 Mbd y no a 1.3 Mbd; incluso se retiró de la reunión sin dar su consentimiento.

El analista de mercados de Forbes México Gullermo Barba, expresó que la participación de México no es medular ni impide que lleguen a un acuerdo, sin embargo éste difícilmente se podrá dar aún sin contar a México.



El acuerdo que se dé, también sería insuficiente para elevar los precios que se tenían antes de la crisis del COVID-19.



Concluye que dado que México no es miembro de la OPEP, no está obligado a tempranamente reducir su producción sin ver cómo culminan las negociaciones.



México no es miembro OPEP y no tiene por qué estar de acuerdo con recorte de la producción de crudo. Su participación o no en dicho recorte es irrelevante para estabilizar los precios.



Si los demás acuerdan, y cumplen (algo muy, muuuy dudoso), no hay por qué estar atado de manos — Guillermo Barba (@memobarba) April 10, 2020



Si bien señala que la decisión ha sido correcta, al igual que otros analistas, cuestiona las formas de la Secretaria.



La Secretaria de Energía @rocionahle indudablemente ha hecho un papelón internacional, pero esa mala forma no quita que el fondo -la decisión de no aceptar un recorte en la producción de crudo-, es la correcta para México dadas las circunstancias actuales — Guillermo Barba (@memobarba) April 10, 2020



