Deciden respetar las medidas de emergencia Elektra y Coppel: AMLO

México.11 mayo 2020.- Los directivos de las empresas Elektra y Coppel decidieron acatar las medidas establecidas en el decreto referente a la emergencia sanitaria, y pese a disentir de la estrategia para enfrentar la pandemia, cerraron sus tiendas para evitar la propagación del virus, informó hoy el preside Andrés Manuel López Obrador.



’Los directivos de Elektra me dieron a conocer sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas. Ellos tienen su concepción de cómo se está llevando la estrategia; son críticos y ejerciendo su derecho a disentir decidieron cerrar sus tiendas como lo establece el decreto", explicó durante su conferencia de prensa matutina.



"Yo agradezco esta actitud lo mismo en el caso de Coppel y a todos les digo que muchas gracias, no hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis u sobre todo sin prohibición’, agregó.



López Obrador también reconoció a los empresarios que se sumaron a la emergencia sanitaria mediante el cierre de sus empresas para evitar que se propagará el virus y reiteró que el miércoles o jueves se dará a conocer el plan de regreso a las actividades en el país.



’El regreso de los sectores de construcción, las empresas relacionadas con el tratado, inclusive la apertura a la actividad turística, el regreso a clases como es que se está previendo, todo con cuidado, graduado, ya el miércoles o jueves informamos’, dijo.



También agradeció a los y las mexicanas por ayudar a contener la pandemia mediante las medidas sanitarias que se establecieron; y destacó el trabajo de médicos, médicas, enfermeras que están en la primera línea haciendo frente a la pandemia.







En este sentido, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social aseveró que en el país 95 por ciento de las empresas han cumplido con las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud por la pandemia del Covid-19, informó



Entre las actividades de la economía, clasificadas como empresas no esenciales, que se negaron al cierre fueron la venta, reparación y distribución de vehículos, 28 por ciento; las tiendas departamentales, 21 por ciento; y el comercio de productos no esenciales 19 por ciento.



Algunas de las empresas que se niegan a cerrar están Benotto, sucursal Iztacalco de la Ciudad de México; Autouno Motriz (Honda), de Chilpancingo, Guerrero; y Office Max, sucursales de Guadalajara, Jalisco, y Morelia, Michoacán.