Decir ’negrito’ no es racista

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– La Asociación de Futbolistas y la Federación de Uruguay organizaron un frente en defensa de Edinson Cavani y apuntaron contra los dirigentes ingleses que impusieron al delantero una dura sanción por supuesta conducta racista que levantó ámpula. El argumento que oponen los sudamericanos es la discriminación contra toda una cultura y sus usos del idioma.



El atacante del Manchester United, de 33 años, fue suspendido el jueves pasado por tres partidos luego de que respondió un mensaje en Instagram a un amigo con las palabras ’gracias, negrito’. Una expresión muy usual en Uruguay y Argentina, la cual suele aplicarse como muestra de afecto sin relación con el color de la piel.



Lejos de realizar una defensa contra el racismo, lo que ha cometido la Federación Inglesa de Futbol (FA) es un acto discriminatorio contra la cultura y la forma de vida de los uruguayos, dijo la Asociación de Futbolistas del Uruguay (AFU), integrada por jugadores profesionales y amateurs masculinos y femeninos, en un comunicado difundido ayer.



La sanción, argumenta, ’revela una visión sesgada, dogmática y etnocentrista que no admite más que la lectura que se quiere imponer desde su particular y excluyente interpretación subjetiva.’



La asociación destaca que Cavani no ha cometido nunca un solo acto que pueda ser interpretado como racista, sino que utilizó ’una forma de expresión habitual para referirse cariñosamente a un ser querido.’



Pretender que la única forma de interpretación válida en la vida sea la que está en la cabeza de los dirigentes de la Federación Inglesa ’supone en sí un verdadero acto discriminatorio, totalmente reprobable, en contra de la cultura uruguaya’, añadió el comunicado.



Los futbolistas señalaron que la FA expresa a través de su sanción ’su total ignorancia y desprecio por una visión multicultural del mundo, respetuosa con la pluralidad.’



No se ha condenado a una sola persona, puntualiza, ’sino que se ha condenado a nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Eso sí es discriminatorio y racista’, suscriben los futbolistas uruguayos en el texto.



La Federación Inglesa consideró el mensaje de Cavani como una violación al reglamento y lo suspendió por tres partidos con una multa de 100 mil libras esterlinas (casi 138 mil dólares).



La Academia de Letras de Uruguay ya había rechazado el viernes la sanción, acusando a la FA de ignorante.



En tanto, la Academia Argentina de Letras sostuvo que la sanción al jugador está ’basada en el evidente desconocimiento del significado que a la voz ‘negro’ dan los hablantes de la Argentina y de otras regiones dialectales de América del Sur’.



