Decisiones sobre Covid no las tomo por intuición: AMLO

SAYULA DE ALEMÁN, Ver. 7 junio 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las decisiones para enfrentar la pandemia de coronavirus no las toma por intuición, sino que sigue las recomendaciones de un grupo de expertos, médicos y científicos, quienes son los que tienen el conocimiento en la materia.





"Las decisiones no las está tomando el Presidente por su conocimiento en esta materia, que requiere especialidad o por intuición, las decisiones las estamos tomando a partir de las recomendaciones de los médicos, de los científicos, de los que saben y les vamos a seguir haciendo caso para ir avanzando poco a poco".





La estación de tren de Medias Aguas, el titular del Ejecutivo recordó que desde el inicio de la pandemia decidió dejar las decisiones en los expertos porque los políticos no son sabelotodo.





Señaló que a pesar de la pandemia decidió hacer esta gira cuidándonos con la sana distancia, porque tenemos que salir adelante y no podemos quedarnos todo el tiempo inmovilizados por lo que se debe avanzar poco a poco hacia la nueva normalidad, para reactivar nuestra economía y que haya trabajo.





"Muchos opinan que todos debemos estar en nuestras casas, si hay que cuidarnos, pero también hay que tomar en cuenta que muchos viven al día y tenemos que salir adelante cuidándonos poco a poco.





E ir ensayando, si vemos que hay rebrote de la pandemia marcha atrás, a confinarnos a las casas, si no hay vamos avanzando poco a poco haciéndole caso a los médicos y a los especialistas".





Confío en que México saldrá adelante de la pandemia de Covid-19, sobre todo, por la fortaleza cultural de nuestros pueblos, porque la cultura siempre nos ha salvado ante cualquier calamidad.





"Vamos a seguir domando esta pandemia y vamos a seguir adelante con la transformación del país".