Declara Emilio Lozoya ser inocente de los delitos que le imputa la FGR

CIUDAD DE MÉXICO., 28 de julio de 2020.- El ex director general de Pemex, Emilio Lozoya aseguró que no es responsable o culpable de los delitos que la Fiscalía General de la República le imputa en la compra de Agronitrogenados.



En la audiencia que se celebra por videoconferencia, Lozoya aseguró que renunció al juicio, en el cual tenía derecho a reclamar no ser extraditado a México desde España, debido a su interés de aclarar que no es responsable de ninguno de los delitos que la Fiscalía General de la República esgrime en su contra.



Insistió en que el inmueble de su propiedad, que presuntamente se adquirió de manera irregular, no puede ser considerado como tal debido a que fue notificado a la Secretaría de la Función Pública. Cerca de las 10:58 horas se declaró una pausa en la audiencia para ventilar los espacios conforme a las medidas sanitarias.



La audiencia fue reanudada a las 11:25 horas. Al retomar la sesión, la Fiscalía General de la República solicitó al Juez la vinculación a proceso en contra de Emilio Lozoya.



Denuncia intimidaciones Lozoya declaró ante el Juez que durante el proceso penal en su contra y en el transcurso de la investigación fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado.



Anticipó que denunciará y señalará a los autores de estos hechos y reiteró su interés de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de las acusaciones.





