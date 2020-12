Declara presidente del TEPJF ante FGR; sigue la sospecha de corrupción

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, compareció este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por un posible enriquecimiento ilícito por 36 millones de pesos.



El magistrado declaró ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, después de que la UIF detectara que el magistrado compró al menos cuatro inmuebles, entre los que destacan uno en Valle de Bravo con un costo de siete millones 100 mil pesos, uno más en Lomas de Chapultepec por seis millones 800 mil pesos y un departamento en Miami valuado entre los seis y los 10 millones de pesos. Además de un departamento en Polanco comprado por tres millones 511 mil 900.



Asimismo, en su denuncia la UIF señala que, de 2013 a la fecha, Vargas gastó 36.7 millones de pesos cuando sus percepciones declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron de 16.7 millones de pesos, por lo que el magistrado erogó 19.7 millones de pesos más de lo que ganó.



El jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.



Pese a las denuncias, el magistrado aseguró que ’ha manifestado oportunamente’ sus declaraciones patrimoniales como funcionario público, en las que es ’evidente la congruencia entre sus ingresos y gastos’, según su comunicado.



Vargas Valdez manifestó tener la certeza de que se demostrará que la denuncia en su contra "no tiene fundamento alguno".



La oficina del magistrado presidente del Tribunal Electoral agregó que las notas periodísticas difundidas sobre el caso son con el afán de "dañar su reputación" y confundir la evolución patrimonial durante los años en los que no era servidor público, sino abogado postulante (entre 2012 y 2016).



’Como se ha informado previamente, reiteró que las notas periodísticas que se han difundido, con el afán de dañar su reputación, confunden la evolución patrimonial durante los años en los que no era servidor público’, sostuvo el presidente del TEPJF.



Las denuncias surgen cuando inicia el año electoral en el que México tendrá las votaciones más grandes de su historia el 6 de junio de 2021, cuando 94 millones de mexicanos están llamados a elegir a 500 diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos estatales y 1,900 ayuntamientos.



El magistrado indicó que ’continuará atendiendo las labores propias de la responsabilidad de cara al proceso electoral’. Con información de FORBES