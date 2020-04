Declara Ssa fase 2; el pico más alto será en agosto

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25.-Con cinco defunciones por Covid-19, 405 contagios de los que 1% no tienen antecedentes identificables de importación y mil 219 casos sospechosos, la Secretaría de Salud declaró el inicio de la fase 2 por el coronavirus en México. Estima que el pico más alto de la enfermedad ocurra en agosto y la epidemia culmine entre septiembre y octubre.



En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que en el país aún no ocurre propagación rápida de los contagios, por lo que existe la oportunidad de actuar en la mitigación, a través de la sana distancia.



"Es la oportunidad de México, porque se ha actuado oportunamente, se han planeado en el momento correcto las medidas comunitarias de mitigación y el momento es este; por lo tanto, queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2", dijo en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El pasado lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que en México se detectaron contagios comunitarios; sin embargo, el subsecretario calificó de "arbitrario y poco realista" cambiar de fase de un día a otro.



Sin embargo, este martes, al presentar El Pulso de la Salud, el funcionario expresó que México ha tenido la oportunidad de programar adecuadamente las distintas fases y medidas de salud pública ante este virus y el no poder identificar la trazabilidad de contagios es un elemento clave para pasar de la fase 1 a la 2.



"La ventaja es poder programar adecuadamente el momento de cambio de distintas fases y medidas de salud pública. Si vemos la distribución de casos según su origen, 80% han venido del exterior y 20% son casos que derivan de este proceso de importación, es decir, son contactos directos de personas que contrajeron el virus en otro país y lo que tenemos como señal muy temprana es la existencia de casos en los que no hay antecedente de contacto. Aunque es 1%, cinco casos, debe ser tomada en cuenta", aseveró.



Agregó que se seguirán reportando casos y que el éxito en la reducción de transmisión a través de las medidas de mitigación comunitaria hará que la epidemia sea más larga, por lo que se podrá administrar el riesgo y tener menos casos de los que se pueden atender en el sistema de salud nacional.



"La epidemia de Covid-19 podría durar hasta el mes de septiembre, con el pico más alto en agosto, todo depende del funcionamiento de las medidas de mitigación", afirmó.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud expresó que para la fase 3 el sistema de Salud tendrá retos importantes, pero se podrán solventar si está organizado. Llamó a mantener alta la moral y evitar la discordia.



"Toda persona que representa al sector Salud es una comunidad valiente, heroica, que ha solventado adversidades en el día a día y etapas críticas. Su solidaridad, responsabilidad y compromiso es fundamental. No podemos entrar en discordia, ninguna clase de distanciamiento emocional y de comunicación, todo el sistema tiene que estar atento para este reto", indicó.



En este sentido, recordó que la convocatoria del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para contratar a 43 mil profesionales de la salud continúa abierta, y hasta el momento se han reclutado mil 200 personas, pero afirmó que es necesario acelerar este proceso.



"Tenemos que acelerar el proceso de reclutamiento. Invitamos a personal de salud que atienda la convocatoria y se comprometa con el futuro del país. La unidad nacional nos va a robustecer, no solamente para lograr solventarlo, sino para encontrar que las mejores capacidades del país están en su corazón, en su cerebro, en todos nosotros. Por ahora establecemos una sana distancia, pero es física, no es moral, no es emocional y no es, por supuesto, en la solidaridad del pueblo".



Cinco muertes en México. José Luis Alomía, titular de Epidemiología, reportó un nuevo fallecimiento por coronavirus en México, por lo que suman cinco las víctimas, con lo que el índice de letalidad en el país es de 1.2%.



De las defunciones, tres ocurrieron en la Ciudad de México, una en Durango y una en Jalisco. En cuanto a las comorbilidades que presentaron estos pacientes, destacan diabetes con 60%, obesidad, 60%; hipertensión, 40%, e insuficiencia renal crónica y EPOC, 30%.



Detalló que al momento existen 405 casos confirmados por el coronavirus y mil 219 sospechosos.