Declaración de XVIII Congreso Nacional FAPERMEX - CONALIPE

En medio de un marco esplendoroso donde la participación y entusiasmo fueron la constante, la Federación Nacional de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE), celebraron los trabajos de su XVIII Congreso Nacional Conjunto; la LV Asamblea Nacional de nuestra Federación y la VI Asamblea Nacional del Colegio, mismas que se desarrollaron de manera conjunta y virtual.



Los resultados fueron más halagadores, pues no solamente se reafirmó la unidad de las consejeras y consejeros que estuvieron representando a sus respectivas agrupaciones afiliadas a la Federación, sino que una decena de ellas que por diversas circunstancias se habían retirado solicitaron su reingreso y se tomó la protesta a dos más.



La unidad, el compañerismo y ganas de trabajar por el gremio organizado del país, quedó de manifiesto, donde a pesar de las duras pruebas que nos ha representado trabajar en medio de una pandemia que cada día cobra más víctimas, inclusive de compañeros miembros de nuestro Consejo Directivo o de organizaciones que son parte de nuestra Federación.



La calidad de las ponencias de nuestros invitados, como fue el caso de la directora general de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Maestra Elizabeth Lara Rodríguez y los mensajes solidarios de la Presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Maestra en Derecho Elizabeth Rembis Rubio así como del dirigente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, Juan Carlos Camaño, hicieron que nuestro Congreso Nacional, estuviera a la altura de las expectativas que nos habíamos forjado.



De los trabajos realizados se expide la siguiente:



DECLARACIÓN DEL XVIII CONGRESO NACIONAL CONJUNTO FAPERMEX-CONALIPE

1.- La FAPERMEX y CONALIPE, hacen suyo el llamado hecho por la Quinta Visitadora de la CNDH, Elizabeth Lara Rodríguez, quien criticó los ataques verbales de autoridades a periodistas, condenó el discurso de odio contra los medios informativos y señaló a la impunidad como generadora de violencia en contra de la libertad de expresión.



2.- La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y su brazo académico el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, repudiamos las intentonas que se han estado presentando en diversas entidades federativas, para tratar de censar a los periodistas arrogándose la autoridad y la decisión de determinar quiénes son periodistas bajo la figura de la ’acreditación’.



3.- LA FAPERMEX y CONALIPE seguirán impulsando, junto con todas las organizaciones que conforman esta Federación y el Colegio a través de sus integrantes, la expedición de leyes estatales que coadyuven a que los periodistas cuenten con el beneficio de la seguridad social.



4.- Reiteramos el compromiso como Federación y Colegio de seguir impulsando la aprobación de la agenda legislativa pendiente tanto a nivel federal, como a nivel estatal.



5.- Insistimos nuestro compromiso de promover mayores apoyos a nuestros agremiados, sobre todo en las condiciones actuales, donde diariamente están arriesgando su integridad física a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID 19.



6.- La FAPERMEX y CONALIPE, se comprometen a seguir impulsando la capacitación a través de los diversos cursos, talleres y seminarios con organismos nacionales e internacionales con los que mantenemos relaciones.



7.- El periodismo organizado de México, eleva nuevamente su voz para exigir al Gobierno de la República, ponga un alto al asedio y persecución en contra de los periodistas mexicanos.



8.- FAPERMEX y CONALIPE, demandan el inmediato esclarecimiento no solamente de los crímenes cometidos durante 2020, que suman 17 asesinatos. 13 periodistas, 1 locutora, 1 trabajador de prensa y 2 escoltas, sino también de todos aquellos hechos sangrientos que se han cometido en lo que va de la actual administración federal de Andrés Manuel López, que suman 34 asesinatos: 27 periodistas, 2 locutores, 2 trabajadores de prensa, 1 familiar y 2 escoltas.



9.- La FAPERMEX y el CONALIPE, adquirimos el compromiso de estar participando en los Foros y Seminarios que sean convocados por los entes internacionales con los que mantenemos estrecha relación como lo es el Foro de Cooperación de Organizaciones Internacionales de Periodistas del Belt and Road, organizado por el Comité Ejecutivo de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta de China.



10.- FAPERMEX y CONALIPE, seguiremos insistiendo para que a la brevedad la Secretaría de Educación Pública, autorice a que se expida la convocatoria, para retomar la Titulación de la Licenciatura por Saberes Adquiridos, misma que se vio frenada por la pandemia del Virus SARS CoV2.



Dado en la ciudad de Colima, Colima y la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil veinte.



Por la mesa de relatores



Juan Ramón Negrete Jiménez Teodoro Rentería Arróyave

Presidente del Consejo Directivo Presidente del Colegio

De la Federación de Asociaciones Nacional de Licenciados

De Periodistas Mexicanos en Periodismo

FAPERMEX CONALIPE