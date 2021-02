Declararon en México ’alerta crítica’ por escasez de gas natural

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) emitió un aviso de alerta crítica al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de gas Natural (Sistragas), lo cual implica reducir la cantidad de gas natural.



En el comunicado emitido por la Secretaría de Energía se indicó que ’en aras de asegurar la seguridad e integridad operativa, así como el balance y la continuidad en la prestación del servicio en el Sistrangas y a fin de afectar en la menor medida a los usuarios de dicho Sistema’.



La declaratoria es a partir del martes 16 de febrero y hasta nuevo aviso. Lo anterior sucede después de la interrupción en el suministro de gas natural desde Estados Unidos y que es empleado para la generación de energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado.



Fue la mañana del lunes 15 de febrero se quedaron sin suministro de energía eléctrica 4.7 millones de personas en la zona norte del territorio mexicano. Las entidades en las que se registraron afectaciones fueron Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. Las malas condiciones climatológicas en Estados Unidos ocasionaron cortes significativos de gas debido al congelamiento de ductos, que afectó a las centrales de generación eléctrica locales que utilizan dicho combustible, indicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



El suministro de gas continúa por debajo de lo programado, lo que restringe la cantidad de gas a transportar por Sistragas. ’Si bien el Cenagas cuenta con atribuciones para realizar acciones de intervención a través de la compra de gas natural para balanceo como medida para remediar la situación, actualmente las condiciones de mercado reflejan una baja oferta de dicho hidrocarburo al Sistrangas’, se menciona en el documento.



La dependencia puntualiza que la extracciones en todo el Sistragas se ajustarán según la disponibilidad de gas natural y ’a las nominaciones programadas por el Cenagas para cada usuario sin existir tolerancia durante la vigencia de la alerta, por lo que será obligación de los usuarios ajustarse a las cantidades de gas natural, a recibir y a consumir mediante la programación de las nominaciones que se lleven a cabo’.



La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) estimó que la falta de gas natural durará al menos cuatro días más y estiman pérdidas por 18,000 millones de pesos.



Enoch Castellanos, presidente de Canacintra, indicó para El Universal que hay plantas paradas en el norte del país por la falta de gas natural y algunas operan a un 30% de su capacidad.



Cabe señalar que en el país no se produce gas natural, se importa el 90% desde Estados Unidos. Y de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, México depende en mayor proporción de dicho insumo para la generación de energía eléctrica.



El gas natural no significa más del 45% de la generación eléctrica en otras naciones, mientras que en territorio mexicano el 54% de la electricidad se genera a partir del hidrocarburo.



Otras de las problemáticas a las que se enfrenta es que no hay capacidad de almacenamiento que permita generar una reserva de energía eléctrica ni de gas natural.