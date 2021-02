Declina Aguirre invitación del PRD para ser candidato a diputado pluri

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 5 de febrero de 2021.- El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero reveló que declinó la invitación del PRD para ser candidato a diputado federal plurinominal.



Aguirre Rivero dijo que no buscará cargos públicos hasta que no concluyan las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.



’Debo aclarar que, mientras no se concluyan las investigaciones en torno a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, no es mi deseo incursionar en una responsabilidad pública’, publicó en Facebook.



Expuso que la invitación la recibió del dirigente del grupo Alternativa Democrática Nacional (ADN), Héctor Bautista e indicó que al rechazarla, su lugar sería ocupado por el diputado local, Celestino Cesáreo Guzmán.



El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida había informado que el partido analizaba postular a Aguirre Rivero como candidato a diputado federal por el distrito 08 de la región Costa Chica.



En ese mismo distrito, Aguirre Rivero intentó contender en las elecciones pasadas, aunque finalmente renunció a la precandidatura ante la presión ejercida por el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Fuente: Quadratín