Declina candidatura del PAN a gobernador, Marcos Efrén Parra

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Guerrero, 5 noviembre de 2020.- El candidato a gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), podría ser externo, luego de que su carta fuerte, Marcos Efrén Parra Gómez, ha declinado participar, y buscará la reelección como presidente municipal de Taxco, informó que Eloy Salmaron Díaz, dirigente estatal de dicho instituto político, quien admitió que recorre el Estado, en busca de candidatos.



El dirigente panista, asistió este martes a la instalación de inicio del proceso electoral 2020-2021, por parte del Instituto Nacional Electoral, donde dio a conocer que se preparan para abrir el partido para la ciudanía con aspiraciones a un cargo de elección popular.



’Estamos recorriendo las regiones los municipios, los distritos, viendo los perfiles de hombres y mujeres, gente con experiencia, gente que no ha tenido oportunidades en la vida política, estamos invitando a todos’, comentó el dirigente panista.



Como ejemplo, mencionó que en el puerto de Acapulco, han invitado a María Luisa Fernanda Fontova –ex perredista-, presidenta de la organización civil ’Expresión Guerrero’, para que sea su candidata a la presidencia municipal, solo falta que acepte la invitación.



Salmerón Díaz, reconoció que esta elección es muy importante para el PAN, luego de los altibajos que ha venido sufriendo en los últimos procesos electorales, en lo que se refiere a su desarrollo, estabilidad política y social y para superarlos, requiere reconoció, de gente nueva, nuevos rostros, y quienes no han tenido oportunidad de participar en algún cargo de elección popular pudieran serlo.



Sostuvo que están trabajado para enfrentar esta elección con los mejores candidatos y candidatas en los municipios y distritos electorales. Reconoció que aún no cuentan con un candidato a gobernador, luego de que Marcos Efrén Parra Gómez, dos veces candidato; ha manifestado su decisión de buscar la reelección como alcalde de Taxco, con lo que descarto su candidatura a la gubernatura.



Por ello, Salmerón Díaz no descartó que el candidato del PAN en Guerrero, sea externo, luego de que de acuerdo a sus estatutos, no es necesario la afiliación para ser candidato por dicho instituto político. Reiteró el acuerdo del Consejo Estatal de que participarán solos en el proceso electoral, con lo que cualquier alianza con otros partidos políticos, está descartada.

Enfoque Informativo