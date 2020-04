Decretan emergencia sanitaria en México por Covid-19

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció la declaración de emergencia sanitaria en México por la epidemia de Covid-19.



En conferencia de prensa manifestó que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud estimaron esta medida por causa de fuerza mayor generada por la pandemia de la nueva cepa de coronavirus.



Ebrard Casaubón subrayó que la medida estará vigente hasta el 30 de abril.



En este sentido, El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer el ajuste a las siete medidas sanitarias para evitar contagios por este virus.



Suspensión del 30 de marzo al 30 abril de todas las actividades no esenciales en los sectores público y privado. No pararán las que son consideradas esenciales como las necesarias para atender emergencia como la rama médica y sector salud. Además las de seguridad pública, integridad y soberanía nacional. Así como la actividad legislativa, sectores esenciales para el funcionamiento de la economía y los programas sociales del gobierno.

Se extiende la Jornada Nacional de sana distancia hasta el 30 de abril. Se llama a no realizar reuniones laborales de más de 50 personas.

Se exhorta a la población a un resguardo domiciliario corresponsable y voluntario, es decir, la limitación voluntaria de movilidad.

Las personas mayores de 60 años y personas con diagnóstico de hipertensión, diabetes, inmunosupresión y embarazo no deberán salir de su domicilio ni acudir a trabajar aunque se encuentren en el sector de actividades esenciales.

Se realizará un regreso de actividades escalonado a partir del 30 de abril a las actividades laborales, las secretarías de Salud, Economía y del Trabajo determinarán la forma.

Durante este periodo se suspenden los censos y encuestas cara a cara en territorio nacional.

Todas estas medidas se harán en pleno respeto a los derechos humanos

López Gatell presentó el informe técnico diario sobre la epidemia de coronavirus en México donde informó que suman mil 94 casos confirmados; 28 defunciones; 2 mil 752 casos sospechosos y 5 mil 635 negativos hasta el día de hoy.



Reiteró que actualmente nos encontramos en una etapa de ascenso rápido transmisión del Covid-19, por lo que resaltó la importancia de que la ciudadanía se quede en casa para que cuando llegue la fase 3 de emergencia sanitaria los contagios no sean masivos.



"Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, con esta medida vamos a reducir la velocidad de transmisión y el número de casos... Estamos en la oportunidad de mitigar los efectos de la infección masiva", aseveró el funcionario.



Precisó que desde el pasado 13 de marzo se presenta un ascenso en los casos positivos, pero de no seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias se podrían presentar estragos en la fase de contagio masivo.



Fuente: Notimex