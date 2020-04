Decretazo 2.0: Presidencia reduce tiempos fiscales y los entrega a empresas de radio y televisión

correspondientes al Ejecutivo federal, para entregarlos a los empresarios de la radiodifusión. El decreto incluye, además, cambios en la forma cómo los concesionarios pagarán el impuesto restante con programación en beneficio a la Nación.



Las disposiciones de este decreto entrarán en vigor el próximo 15 de mayo. Los concesionarios decidirán entre pagar el impuesto en tiempo aire con 11 minutos diarios de transmisión en televisión (siete minutos menos que en la actualidad), y 21 minutos diarios en radio (14 menos que los cedidos al día de hoy), para la difusión de los contenidos del Estado, o el pago en efectivo al Sistema de Administración Tributaria (SAT).



Será la Secretaría de Gobernación la encargada de avisarle al SAT sobre las obligaciones que los concesionarios hayan cumplido en especie, y cuando haya que requerirles el pago por otra vía. Si bien los tiempos fiscales no se cedieron en su totalidad, éste decreto representa una reducción en el impuesto fiscal, que ahora es usado para difundir información sobre salud y comunicación de riesgos ante el COVID-19.



Este impuesto siempre ha sido visto por los concesionarios como una carga, y no como una contraprestación fiscal por hacer uso cotidiano del espectro radioeléctrico de la Nación. Actualmente, tan sólo en las dos cadenas más grandes del país, Televisa opera 282 concesiones de televisión abierta, y TV Azteca 182 concesiones. Ese pago podría representar para la televisora de Chapultepec mil 974 minutos (5 mil 922 spots de 20 segundos), y para la del Ajusco mil 274 minutos (3 mil 822 spots de 20 segundos).



Esta polémica medida fue adelantada, desde el pasado 7 noviembre, en la comida anual con los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el presidente López Obrador anunció que ’revisaría’ el decreto que establece los tiempos fiscales, que entonces llamó ’tiempos oficiales’. El mandatario recibió el aplauso unánime de los concesionarios. Ese mismo día, Televisa, aseguró en sus medios que López Obrador ’eliminaría’, los tiempos fiscales.



El tema lo retomó este año el 3 de abril, cuando reiteró que firmaría ese decreto, porque el negocio de la radiodifusión pasaba por ’una crisis económica’, agravada por la reducción de la publicidad oficial, ante la política de austeridad de la actual administración.



Las críticas a esa intención presidencial, resurgieron porque López Obrador dijo que esos tiempos fiscales, les serían ’devueltos’ a los empresarios, como si en algún momento, les hubiese pertenecido.



La reducción de siete minutos para los concesionarios de televisión, y 14 minutos para la radio, llega en medio de una serie de litigios abanderados por TV Azteca, donde según especialistas, las empresas de Grupo Salinas, a la que pertenece la televisora, deben más de 14 mil millones de pesos en impuestos que se niegan pagar las empresas de Ricardo Salinas Pliego.



Esos tiempos fiscales, se reducen con la excusa de que ’un gobierno democrático no necesita de propaganda’, ha reiterado el presidente López Obrador.



También ocurre, a seis días de un insólito mensaje en voz de Javier Alatorre, presentador del noticiero estelar de TV Azteca, donde desacreditó las recomendaciones preventivas y llamó a ignorar el curso de las acciones gubernamentales que difunde cotidianamente Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



Aquella reducción entrará en vigor el próximo 15 de mayo, y coincide con la etapa más crítica de la pandemia, adelantada por el propio López-Gatell.



Los tiempos fiscales, son utilizados ahora por el Gobierno federal y sus dependencias para concientizar a la población sobre la sana distancia y el lavado de manos, así como para reconocer a los ’héroes’, doctores y enfermeras ante el coronavirus. Esto último derivado de las agresiones cometidas contra los trabajadores del sector Salud. En ningún spot se ha exaltado la figura presidencial, mucho menos su ideología.



De igual forma, esta reducción se atribuye a que el Ejecutivo considera que la población está informada, y que gracias a las ’benditas redes sociales’, se han logrado desenmascarar noticias falsas y evidenciar a los promotores de estas, hecho que es verdad.



El decreto reseña la historia de dicho impuesto a los concesionarios, firmado el 31 de diciembre del año 1968 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, para luego reducirse considerablemente el 10 de octubre del 2002 por el presidente Vicente Fox, en el conocido ’decretazo’. Entre sus consideraciones está el que dicho impuesto es considerado ’excesivo’, sin abundar en quien lo determina así, si el Estado o los concesionarios, y advierte que no será aplicable durante la jornada electoral.



’Resulta pertinente reducir la carga regulatoria y fiscal que el Estado ha impuesto a los concesionarios de radio y televisión radiodifundida, ya que se considera que es excesiva; sin embargo, dicha reducción no resultará aplicable al inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral’.