Dedican programa espíritu deportivo a la paranatación

• Agradece el respaldo del Edoméx en su carrera deportiva.



Zinacantepec Estado de México, .- Como cada domingo, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de Cultura y Deporte en un Click 3.0, transmitió el programa Espíritu Deportivo en las diferentes páginas oficiales, y en esta ocasión se pudo conocer la historia de la paranatación, en sus tres secciones, Leyenda deportiva, Cuna de Campeones y Aprendamos de Deporte.



Como invitada estuvo Stefany Rubí Cristino Zapata, nadadora paralímpica, quien desde pequeña ha representado al Estado de México con grandes resultados en diferentes justas nacionales e internacionales, alcanzando uno de sus principales logros al asistir a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, además de que en la pasada edición de los Juegos Parapanamericanos obtuvo dos medallas de oro y dos de plata.



La deportista mexiquense recordó que incursionó en esta disciplina gracias a una recomendación médica, cuando era niña, y que desde los ocho años inició en las competencias.



’Todo lo que ha venido atrás de ello lo agradezco, pero es la recompensa de todo el esfuerzo que he realizado, cuando fui a mi primer Paralimpiada, para mí ese fue un logro súper importante, gané como cinco medallas de oro, arrasé con todo el evento y esto marcó mi vida porque fue cuando fui a un selectivo para clasificar a mi primer Mundial, en el 2015, que logré mi marca y ese fue el parteaguas en mi carrera deportiva y a nivel internacional he logrado muchas cosas’, señaló la nadadora.



Acerca de su participación en Río 2016 dijo, ’para cualquier atleta su sueño más grade es estar en unos Juegos Paralímpicos, realmente es impresionante de ver, es una sensación que como deportista te quedas con ella, yo lo disfruté mucho’.



Enfatizó la importancia de estar acompañada por su familia en ese momento trascendental, de presentarse en un escenario tan importante en el que vivió increíbles emociones y que espera repetir en Tokio, donde buscará una medalla.



’Mi principal sueño es una medalla en Juegos Paralímpicos, todos mis entrenamientos están dedicados a Tokio y sí, ése es el objetivo principal, pero no voy a descansar hasta tener una medalla no sé si es Tokio, París o 2028, pero yo sé que mi sueño es muy claro’, decretó la atleta.



En otro orden de ideas Stefany habló de lo que significa ser mexiquense y comentó ’para mí representar al Estado de México es muy importante, es la entidad que me abrió la puertas cuando yo era pequeña, cuando empezaba mi carrera deportiva y yo le debo mucho a ellos estoy muy agradecida con todo el Estado de México, porque siempre me han apoyado en todo momento y las competencias que hago son dedicadas a ellos, porque jamás me han dejado sola’.



En la sección Cuna de Campeones pudimos conocer más de cerca y de una manera muy divertida a la nadadora Natalia Nicole González, quien a sus 15 años de edad ya participó en la pasada edición de los Juegos Parapanamericanos, además de que está en la pugna por conseguir su boleto a la justa paralímpica.



Finalmente, en Aprendamos de Deporte, una vez más Mario Gómez, conductor del programa, presentó a la paranatación como una disciplina de deporte adaptado, así como explicó sus clasificaciones.