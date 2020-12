Dedican programa Espíritu Deportivo a ’México 70’

• Invitan a la exposición Mundial de México 70, que permanecerá en el Museo del Deporte hasta el mes de mayo de 2021.



Zinacantepec, Estado de México, .- Espíritu Deportivo, programa que emite la Secretaría de Cultura y Turismo a través de sus redes sociales, destinó su espacio para la exposición ’Mundial de México 70’, la cual conmemora 50 años de aquel evento que transformó la forma de ver al país y su cultura y que resguarda el Museo del Deporte.



Con la conducción de Mario Gómez, Director del Museo ubicado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, se contó con la presencia de expertos en el balompié, quienes fueron testigos de este magno evento que marcó la historia del deporte a nivel internacional, siendo la primera edición que se transmitió en televisión a color y llegó a todo el mundo.



Entre las personalidades que emitieron sus puntos de vista acerca de esta justa, estuvieron el escritor Luis Villoro, los comentaristas deportivos Francisco Javier González e Ignacio Basaguren el ex futbolista, Ignacio ’El Cuate’ Calderón, además del coleccionista Raúl Valencia.



Basaguren relató cómo se vivió esta fiesta deportiva, que destaca entre otras ediciones, ’no conozco otro mundial en el que se hubiera involucrado a todo el país, en España se quejaban de que la gente no iba, el de Italia fue un desastre, el de Sudáfrica ¿qué historia tenía en el futbol?; México cuando organizó el Mundial tenía al ’Cinco Copas’, que no es fácil, México había clasificado a cinco mundiales a los que fue Carbajal, más otros anteriores, entonces teníamos una historia’.



Acerca de este misticismo que se vivió en el Mundial México 70, Francisco Javier González compartió que ’sí creo que el mundial de México tuvo una característica, heredada de los Juegos Olímpicos del 86, un Mundial que rompió protocolos, un Mundial en el que el futbolista se acercó a la gente; para el Mundial de México 70, con los que pude platicar después se quedaron profundamente enamorados del país, la pasaron muy bien’, afirmó.



Luis Villoro explicó cómo surgió el romance entre la verde-amarela y la afición, y dijo: ’eliminada nuestra selección verde nos alimentamos del amarillo de Brasil y seguimos gozando de esa manera, porque nada puede frenar la capacidad de relajo de la afición mexicana’.



Esta exposición que se presenta en el Museo del Deporte, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, estará a disposición del público de manera gratuita hasta el mes de mayo del siguiente año; toda la familia podrá ser testigo de lo que se vivió hace cinco décadas en el país gracias a preciados objetos que demuestran cómo fue este evento