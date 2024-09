Dedicada a los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, así como a la recuperación de las culturas de los pueblos Huastecos-Teenek, Kikapúes y N´dee, la XXIX Feria Nacional de la Cultura Rural (FNCR), de la Universidad Autónoma Chapingo, tendrá lugar del 3 al 13 de octubre, fomentando el intercambio de saberes y la apreciación de las distintas tradiciones que conforman el tejido social de México.



Este 2024, la administración central, encabezada por el Dr. Angel Garduño García, Rector de la UACh, presenta los pabellones: artesanal, gastronómico, escenario universitario, pecuario, agrícola, emprendimiento chapinguero y universitario; además de un programa con más de 80 actividades artísticas y exhibición de arte popular.



Destaca la participación de 950 artesanos y artesanas, en un modelo de apoyo gratuito para la expoventa que no sólo beneficia a los maestros tradicionales en términos de visibilidad y desarrollo económico, sino que también fomenta la inclusión social, empoderando a mujeres y comunidades indígenas.



Los organizadores esperan recibir más de 170 mil personas entre estudiantes y académicos; vecinos, familias y turistas; productores, empresas, asociaciones campesinas y miembros de las propias comunidades indígenas y rurales a las que se les dedica la FNCR.



Desde su creación en 1994, la FNCR rescata las tradiciones, costumbres y formas de vida de las comunidades rurales y campesinas que suelen quedar fuera del foco de atención nacional. Esta feria se consolida como una de las propuestas más importantes en su tipo, reuniendo en el mismo espacio a los 32 estados de la República Mexicana, a través de diversas expresiones culturales y artísticas que van desde las artesanías hasta la gastronomía, pasando por la música y las danzas tradicionales.

Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León no sólo son epicentros de desarrollo económico, sino también territorios donde las culturas indígenas y campesinas resisten y se transforman. La feria pone el foco en su vocación agropecuaria, las prácticas comunitarias, así como en las expresiones artísticas y espirituales que definen a las culturas.



La XXIX Feria Nacional de la Cultura Rural se plantea como un puente entre el México rural y urbano, en un diálogo intergeneracional e intercultural, que permitirá a los visitantes no sólo ser espectadores, sino participar activamente en los valores, conocimientos y saberes transmitidos por las comunidades.



Por su parte, la 38ª Feria del Libro Chapingo dedicada a escritoras mexicanas tendrá 80 stands para la exhibición y venta de libros en los pabellones de editoriales comerciales, universitario y de literatura bilingüe, así como una oferta de actividades como talleres, conferencias, presentaciones editoriales, firmas de libros y conciertos, entre otras propuestas.



En el pabellón de literatura bilingüe se enfatizará en el rescate y revitalización de las lenguas indígenas de México, a través de las voces de escritoras que han contribuido no sólo a la preservación de sus idiomas originarios, sino también a la creación de una literatura profundamente conectada con sus comunidades, culturas y cosmovisiones.



Entre las escritoras mexicanas bilingües invitadas se encuentran Eufrosina Cruz, Irla Élida Vargas Del Ángel, Margarita de León, Enriqueta Lunes Pérez, María Elisa Chavarrea Chim, Irma Pineda Santiago, Gloria Chacón y Patricia Rosario, todas ellas creadoras con una amplia trayectoria literaria y reconocidas en el indigenismo mexicano y latinoamericano. Además de la escritora Briceida Cuevas Cob, poeta maya bilingüe, quien lleva de la mano su trayectoria literaria con la participación social.



El costo de acceso a las ferias se ha establecido en 60 pesos para público en general; personas adultas mayores con credencial INAPAM 30 pesos, alumnos y alumnas de primaria y secundaria 10 pesos, mientras que para trabajadores administrativos y académicos de la UACh el acceso a la FNCR 2024 tendrá un costo de 30 pesos y para el estudiantado chapinguero será acceso libre. Horario de 8:00 a 23:00 horas.