Defender Principio Democrático y Frenar Reelección Presidencial

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, integrado por tres ministras y ocho ministros, por unanimidad rechazó, por ser un fraude a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma constitucional del Congreso de Baja California que ampliaba a cinco años las funciones de un gobernador elegido para ejercer por un período de dos años, que culminarán el último día de octubre de 2021.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea habló con claridad y enérgicamente, no titubeó un segundo y calificó con severidad lo que 21 diputados locales aprobaron en una sesión extraodinaria, celebrada a altas horas de la noche, en un local habilitado, no oficial, del Congreso, en el municipio de Rosarito. Eso ocurrió el 16 de octubre de 2019; ’bajo protesta’ el gobernador panista en funciones, Francisco de la Vega de Lamadrid ordenó la publicación, en la Gaceta Oficial, de la reforma que entró en vigor el 19 del mismo mes, otorgando a Jaime Bonilla Valdez facultades para que gobernara hasta 2024.

El empresario que dejará de ser gobernador el 30 de octubre de 2021, inició el sexenio como senador, en diciembre de 2018 fue nombrado ’superdelegado’ presidencial en Baja California y después candidato de MORENA a la gubernatura. Bonilla Valdez dice ser originario de Tijuana. Como candidato del Partido Republicano, el partido de Donald Trump, ganó la presidencia de la Junta Directiva del Otay Walther District, con oficina en Chulavista, California. Ejerció el cargo durante doce años a partir del 2000. Al mismo tiempo, en 2012, renunció a la nacionalidad estadounidense, según trascendió.

Los 11 ministros del Alto Tribunal Judicial sentaron un precedente y Zaldívar comprometió su carrera como presidente de la Suprema Corte, pues en delante deberá demostrar que el Poder Judicial Federal es independiente. Habrá asuntos relacionados con temas o personajes, donde el Presidente de la República no podrá deslindarse como lo hizo en esta ocasión.

Es de comentar que cuatro votos fueron emitidos por ministros simpatizantes del Presidente de México. Tres fueron propuestos por AMLO para ocupar las respectivas vacantes de José Ramón Cosío Díaz, Eduardo Medina Mora Icaza y Margaritas Beatriz Luna Ramos, en ese orden Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Fajart y Yazmín Esquivel Mossa.

La interrogante salta a la vista y es en tono especulativo. Aunque desde que fue aprobada la reforma, a iniciativa de un diputado de Morena en el Congreso de Baja California, de Palacio Nacional salió la declaración en el sentido de no opinar en torno a ese tema. Después el propio Bonilla Valdez enderezó fuertes y negativos comentarios contra la delegada del IMSS en esa entidad y más tarde Bonilla hizo pública su molestia por la cancelación de una planta cervecera en la entidad fronteriza. Posiblemente el que apoyó a Jaime para que fuera senador, superdelegado y candidato a gobernador, dio vía libre a las dos ministras y al ministro.

Lo relevante es que en la Suprema Corte se puso fin a un acto inconstitucional que lesionaba el principio democrático por el que siempre es recordado Francisco I. Madero. Se marcó el alto a quien o quienes pretendían saber si hay alguna posibilidad de dar un paso en búsqueda de la reelección presidencial.

PREGUNTA PARA MEDITAR:

¿Habrá alguna sanción para los diputados bajacalifornianos que cometieron el fraude a la Constitución o quedará todo, como siempre, en la caja del olvido?

A PROPÓSITO DE BAJA CALIFORNIA

El Estado de Baja California surge en enero de 1952, último año del sexenio de Miguel Alemán Valdés y el 25 de octubre de 1953 tiene lugar la primera elección de gobernador, participando por el PRI Braulio Maldonado Sandez, por el PAN Francisco Cañedo Lizárraga y por el henriquismo (Federación de Partidos del Pueblo Mexicano) Maurilio Vargas. Braulio nacido en San José del Cabo, Territorio de Baja California Sur, es el triunfador. Había cuatro municipios: Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate. El Congreso se integró con siete diputados.

A partir del segundo gobernador y hasta el decimocuarto, ninguno es oriundo de Baja California. El número quince, Jaime Bonilla Valdés, tiene acta de nacimiento que lo acredita como nacido en Tijuana. Por cierto hay dos gobernadores que nacieron en Caléxico, colindante con la capital bajacaliforniana, Mexicali. El PRIista Roberto Lamadrid Romandía y el PANista Eugenio Elorduy Walther. Al otro lado de Tijuana, en San Diego, dio su primer llanto Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición, en 1989, con los colores blanquiazules del PAN que se mantuvo el poder hasta el 2019.

También fueron gobernadores: el yucateco Eligio Esquivel Méndez; los guadalajareños Gustavo Aubanel Vallejo y Raúl Sánchez Díaz Martel. Hubo dos sonorenses, ambos PANistas: Héctor Terán Terán y Francisco Vega de Lamadrid. Un defeño, blanquiazul Alejandro González Alcocer; el PRIista chiapaneco Milton Castellanos Everardo; de Sinaloa llegó José Guadalupe Osuna Millán y de Chihuahua, Oscar Baylón Chacón.

Uno más y el único que ha sido depuesto del cargo, el PRIista Xicoténcatl Leyva Mortera, de Xalapa, Veracruz. Actualmente es Notario Público, por segunda vez, gracias al gobernador de dos años, Bonilla Valdés. ’Xico’ y otro PRIista, Amador Rodríguez Lozano, secretario general del actual gobierno, son señalados como los autores intelectuales de la iniciativa para que Jaime fuese gobernador hasta 2024.

DOS COLEGAS SE NOS ADELANTAN

Pocos días después del fallecimiento del reportero diarista Aurelio Silva Laurencio, dos grandes amigos y fraternos colegas emprendieron el viaje sin retorno. Héctor Martínez Serrano y Ricardo Perete (Ricardo Pérez Gutiérrez). Ambos originarios de Celaya, Guanajuato, y los dos habían cruzado la frontera de los 80 años de edad. En mayo de 2017 murió la gran amiga y esposa de Ricardo, la periodista y conductora de televisión, promotora artística, Sally de Perete.

Perete fue fundador de la primera edición de Ultimas Noticias, el diario de medio día de la Cooperativa Excélsior. Se especializó en las fuentes de espectáculos y tuvo la prestigiada columna ¡Corte! Junto con otros dos reconocidos diaristas Jaime Pericás y Héctor Pérez Verduzco hacían comentarios radiofónicos y fueron conocidos como La Trinca Infernale.

De Martínez Serrano la trayectoria profesional también comienza en los años 50. Extraodinaria voz como locutor, a quien mi fraterno colega Teodoro Rentería Arroyave califica como el icono de la radio, comenzó en la locución comercial en Radio Centro y nació en él el deseo de ser reportero. Sus deseos se cumplieron cuando se unió a tres reporteros policíacos de aquellos años, Teodoro que tenía ’una patrulla’, Félix Fuentes y su servidor. Héctor después estuvo nada más ¡treinta años! al frente de los micrófonos de la XEW. Anduvo también en las cabinas de Radio Fórmula y sus últimos 17 años los vivió con su programa ’Buenos Días’ en Radio Centro.

Fuimos entrañables amigos y con frecuencia, en su programa radiofónico, hacía referencia a mi desempeño como reportero. Hubo gran estima entre los dos. Hace algunos años estaba en su programa matutino y platicaba con otro estimado colega, Mario Munguía Domínguez, columnista de tópicos policíacos. Héctor le preguntó a Matarili, pseudónimo con que firma Mario su columna, por mi persona y Mario sin más le contestó: ’hace mucho que piró’ o sea que daba por muerto.

Le hablaron a mi hija Georgina para comentarle lo que acaban de oír en la radio. Logré comunicarme con Héctor y recuerdo que me dijo: ’Maestro, pues qué te pasó’. Le respondí que me sorprendía lo que decía Mario. Platicamos, en el micrófono, los tres y reímos un buen rato. También Mario hace tiempo que dejó este mundo.

P.D. Sacó tres fechas de las efemérides que me envía mi dilecto colega y amigo Francisco Fonseca Notario y la primera corresponde al 16 de mayo de 1917 cuando en el poblado Apulco, San Gabriel, Sayula, Jalisco, nace el autor de Pedro Páramo, Llano en Llamas y una extensa serie de cuentos. Sí, se trata de Juan Rulfo, pero, ¿cómo cree que aparece en el acta del Registro Civil?, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, quien murió el 7 de enero de 1986…La famosa novelista, polémica periodista, diputada y directora del Bosque de Chapultepec, María Luisa ’La China’ Mendoza llegó a Guanajuato capital, el 17 de mayo de 1930 y cuando finalizaba junio de 2018 nos dieron la noticia de su fallecimiento…Hace siete años, el 18 de mayo, que en el Centro Cultural San Ángel, el gran actor Ignacio López Tarso por su trayectoria en el teatro, el cine, la radio y la televisión, recibió la Medalla Ricardo Perete instituida por el Círculo Nacional de Periodistas; Perete también fue presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPRYT.

