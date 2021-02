Defensa de Alonso Ancira ofrece a FGR llegar a un acuerdo reparatorio

La defensa de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S. A., ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) llegar a un acuerdo reparatorio para concluir el asunto contra el empresario por el caso Agro Nitrogenados.



En entrevista al concluir la audiencia inicial de Ancira, el abogado José Luis Castañeda informó que el equipo de defensa dejó abierta la posibilidad a los fiscales de sentarse a negociar una reparación del daño por la compraventa irregular de la planta de fertilizantes y por la que se acusó al empresario de lavado de dinero.



’Nosotros propusimos el sentarnos y negociar un acuerdo reparatorio porque la ley nos lo permite’, señaló.



El abogado no indicó aún una posible cifra para negociar el acuerdo con la FGR, pues primero el organismo debe aceptar esta vía de conclusión del asunto.



’Necesitamos sentarnos, hay que ver cuánto nos piden y cuánto está dispuesto mi cliente a dar’, precisó.



En la audiencia el juez no resolvió la situación jurídica de Ancira, pues la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que citó para audiencia de vinculación el próximo martes. Por ello, le impuso prisión preventiva justificada.



Castañeda explicó que el juez se basó en que no se tiene conocimiento preciso de cuál es el domicilio particular de Ancira, pues hay dos registrados en Ciudad de México y uno en Monclova, y la capacidad económica del empresario, circunstancias que implican riesgo de fuga.