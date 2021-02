Defensa de presunta víctima de Félix Salgado acusa que se les negó acceso a comparecencia

Ciudad de México / 16.02.2021 10:23:42



Las abogadas de Basilia Castañeda, presunta víctima de Félix Salgado Macedonio, acusaron que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena les negó el acceso a la comparecencia que tendrá hoy el senador con licencia.



A diferencia de lo que ocurrió ayer cuando se permitió que cuatro abogados del presunto agresor sexual tuvieran acceso al testimonio de la mujer, esta mañana Patricia Olamendi, una de las nueve abogadas que forman parte de la defensa de la víctima, acusó que no se les permitió acreditarse para estar presentes en la comparecencia ante el órgano de Morena.



Ayer, Basilia Castañeda dijo que no estuvo presente ninguno de los comisionados, solo cuatro abogados del senador con licencia, quienes en todo momento fueron "muy agresivos y querían victimizarme, no puede ser de que uno sea el agredido, todavía vengan a querer hacerme sentir peor, mandó a cuatro y querían intimidarme".



Félix Salgado está citado a las 12:30 horas en un hotel del Paseo de la Reforma, de acuerdo con lo programado. De no presentarse, la Comisión de Honestidad y Justicia estableció que se daría por ’confeso’.



Olamendi acusó ayer que la comparecencia ante la CNHJ de Morena, fue una simulación, además de ’extremadamente hostil, pues hubo constante violación a los derechos humanos de la víctima’, además de que ninguno de los comisionados del órgano jurisdiccional de Morena estuvo presente, solo los asesores de la misma, quienes elaboraron la minuta.



"Hubo un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos y no se consideró su condición de víctima, se intentó revictimizarla y esto fue una simulación, que no haya estado ningún comisionado, el que se busque alargar, forma parte de este clima de hostilidad", dijo la abogada.