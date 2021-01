Defiende AMLO a Félix Salgado

*Se debe respetar la decisión que hizo el pueblo, dice



Ciudad de México, 08 de enero de 2021.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio son ’un asunto partidista producto de la temporada (electoral)’.



Cuestionado durante la conferencia matutina de este viernes, el mandatario federal señaló que ’hay una competencia en algunos estados porque vienen elecciones y todo esto genera polémicas y acusaciones’.



Recordó que él mismo fue acusado injustamente de diversos ilícitos en 2006, porque sus opositores no querían que su nombre apareciera en la boleta electoral.



’Yo no puedo a la ligera descalificar a nadie, que la autoridad competente resuelva y que se apeguen a la justicia; lo que puedo comentar es que, cuando hay elecciones, se trata de descalificar al adversario de una u otra manera, buscan que no sean candidatos fuertes y si hay uno fuerte, lo eliminan’, expuso.



López Obrador insistió en que las acusaciones contra Salgado Macedonio son ’un asunto de los partidos’ y confió en que la situación se resuelva ’con apego a la legalidad, sin dañar a nadie’.



Otro periodista le preguntó si era necesaria la renuncia de Félix Salgado a la candidatura para no ’manchar’ el movimiento de la Cuarta Transformación debido a las acusaciones que se han lanzado en su contra.



’Yo no coincido con tu punto de vista’, le respondió el presidente.



’No me voy a meter en el tema, no quiero abordarlo, ya dije que es producto de la temporada y de la contienda electoral’, apuntó el titular del Ejecutivo federal.



Señaló que la elección de los candidatos de Morena se realizó por encuesta y por ende, el pueblo fue quien decidió quién eran los mejores perfiles para representarlos.



’Si en la encuesta que se elaboró la gente, el pueblo, decidieron que el mejor es un ciudadano mujer/hombre, ¿por qué no respetar esa decisión? ¿Entonces qué? ¿El ciudadano no sabe si la persona es buena o mala? Yo le tengo confianza a la gente’, sentenció López Obrador.



Aseveró que en la designación de Salgado Macedonio no hubo imposición, porque se le preguntó al pueblo.



’Primero el pueblo, no lo olvidemos, el pueblo manda y esa es la democracia’, apuntó.



