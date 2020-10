Defiende Coparmex que se engañe en etiquetado de producto

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) contestó a la decisión de suspender la venta de diversas marcas que venden imitación de queso y yogures tomada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Economía.



Luego de que la Profeco, en coordinación con la Secretaría de Economía, ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de productos denominados como ’queso’ y ’yogur natural’ presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló que lo anterior solamente daña la reputación de las empresas, por lo que es más bien una decisión tomada con irresponsabilidad.



’Han trascendido distintas posiciones de las empresas en donde han desvirtuado la información inexacta, irresponsable, de parte de las autoridades federales’, acusó.



El presidente de la Coparmex afirmó que la suspensión de la venta de distintas marcas que incumplen con los estándares de calidad es irresponsable ya que ’estigmatiza y genera un daño reputacional a las marcas y empresas señaladas’.



Algunas de las firmas señaladas son Fud, Nochebuena, Zwan, Caperucita, Lala, El Parral, Portales, Walter, Danone, Aurrera y Philadelphia, de las cuales pertenecen a empresarios regiomontanos y del norte del país como Eduardo Tricio, Armando Garza Sada y Eugenio Garza Herrera.



A su vez, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) aseguró que las marcas implicadas solo tienen imprecisiones en su etiquetado y sí cumplen con las normas establecidas para su comercialización.



Finalmente, fue dado a conocer ayer martes 13 de octubre, por parte de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, un comunicado donde se da cuenta que ordena la suspensión inmediata de la comercialización de diversos productos alimenticios, como el queso Philadelphia que, según la autoridad no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).







La suspensión de la comercialización de diversos alimentos ordenada por la @SE_mx, estigmatiza y genera un daño reputacional a las marcas y empresas señaladas. Hacemos un llamado al @GobiernoMX a conducirse con apego a derecho y sin dogmatismos. https://t.co/1Zvif63Wdn pic.twitter.com/FNvNQT6hgo — Coparmex Nacional (@Coparmex) October 14, 2020

Las marcas de quesos sancionadas por la autoridad utilizan la etiqueta “100% leche” pese a que en su contenido sustituyen la leche con grasa vegetal, proporcionando menos gramos de los anunciados y no informan el porcentaje de uso de caseinatos. Por su parte, los yogures suspendidos faltan a la verdad al promocionarse como “naturales” pues algunas marcas contienen azúcar por encima del nivel diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Danone Bene Gastro, que con sus 26.8 gramos de azúcares libres representa el 107% de la recomendación diaria.En el caso de las mantequillas, la Profeco se encontró con publicidad engañosa: productos que no son mantequilla como Chipilo, Selecto Brand y Soriana pues están hechos con grasa vegetal o no son 100% de leche de vaca, y productos que incumplen la norma pues exceden el 60% de grasa (Gloria reducida en grasa, Great Value y La Abuelita). Los productosefueron sancionados y sujetos a actos administrativos por infracciones a la ley.Respecto a los lácteos fermentados, la marca Epoca Cool, en sus presentaciones de sabor original y sabor fresa, llamó la atención de los analistas, quienes afirmaron que los productos no comprueban contener los microorganismos Lactobacillus casei y Lactobacillus helveticus que ostentan en la etiqueta. “Si lo que buscas es un producto lácteo con probióticos, estas marcas no son la mejor opción”, consideró la publicación.Con información de ÍNDIGO