Defiende Félix Salgado la actividad turística de Acapulco

El gobierno municipal de Acapulco anunció la cancelación de todos los actos masivos en lugares públicos promovidos por el Ayuntamiento, para evitar la propagación del Coronavirus covid-19.



También emplazó a empresarios al cierre de bares, discotecas, cines, plazas comerciales, gimnasios y cualquier centro de concentración masiva.



Incluso llamó a los acapulqueños y a los turistas a no visitar las playas ni los lugares públicos de ese puerto.



El ordenamiento hizo que empresarios y prestadores de servicios turísticos, recordaran que viven al día y que dejar de trabajar le quitaría el sustento a sus familias.



La mañana de este sábado, el senador Félix Salgado Macedonio publicó un video en sus redes sociales, en el que respaldó a los prestadores de servicios turísticos.



El video fue grabado bajo la bandera monumental, en Playa Papagayo.



En un primer momento, un cameo de la playa la muestra vacía, sin un solo turista, a pesar de ser fin de semana.



Después, el legislador aparece a cuadro, acompañado por meseros de los restaurantes cercanos, vendedores de salvavidas, de artesanías, lentes de sol y demás artículos de playa.



"Amigas y amigos, estamos en Acapulco, el puerto más bello del mundo", expresó Salgado Macedonio al inicio del video.



El senador de Morena subrayó que la Secretaría de Salud Federal es la única autoridad que puede ordenar el cierre de establecimientos y la prohibición de acudir a lugares públicos.



"Mientras tanto, nadie más puede impedirnos labores del trabajo; Acapulco vive del turismo y la gente trabajadora tiene derecho de subsistir", expuso.



Afirmó que como representante popular debe cumplir con su tarea legislativa, pero también está obligado a "ponerse al frente de la gente" para defenderla.



Salgado Macedonio llamó a los guerrerenses a acatar con responsabilidad las disposiciones que emita la Secretaría de Salud Federal, para evitar el contagio del Coronavirus covid-19.



También llamó a las autoridades locales y a la población a que "no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temores".



"Aquí estamos, Acapulco los espera con los brazos abiertos", expresó al final del video para atraer a los turistas, quienes representan la actividad económica principal del puerto.