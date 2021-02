Defiende López Obrador fotos a INE de abuelitos vacunados

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador "es ofensivo" pensar que se pida con propósitos electorales la credencial para votar a las personas de la tercera edad que acuden a vacunarse contra el Covid-19.



Luego de ser cuestionado durante su conferencia matutina acerca de las razones por las cuales el personal de las brigadas correcaminos toma fotos y saca copias a la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) para poder inmunizar a las personas adultas mayores, el mandatario federal sostuvo que la insinuación "calienta", porque su gobierno no es como los de antes.



"Si pidieron la credencial es para que se identificaran los adultos mayores y que en efecto demostraran que tienen más de 60 años, que viven ahí, en el caso de la Ciudad que viven en Cuajimalpa o Magdalena Conteras, pero no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa; ¡Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor! Entonces, es ofensivo, como dicen los jóvenes, sí calienta", reprochó López Obrador al responder a la pregunta de los medios de comunicación.



Afirmó que únicamente se solicita la credencial del INE para identificar a las personas y si alguien quiere "pasarse de abusivo", debe ser sancionado porque los programas sociales no deben condicionarse a ningún tipo de derecho como la pensión universal a las personas de la tercera edad.



"Nosotros no actuamos así y si alguien se pasa de abusivo, de listo porque es una cuestión ilegal, se tiene que castigar sea quien sea, eso ya no se tolera, no se permite, estamos en otros tiempos, es algo distinto, ya no se llevan a cabo esas prácticas, pero no es la regla, es la excepción" insistió el presidente.



En el caso de los adultos mayores de 60 años en adelante que carecen de un documento que los identifique o que vivan en condición de calle, el presidente dijo que deberán presentarse a los centros de vacunación y bajo protesta de decir verdad en cuanto a su identidad, deberán ser inmunizados contra el Covid-19.