Define Morena género en cinco candidaturas en Guerrero

El Consejo Estatal de Morena definió el género para las candidaturas en cinco primeros municipios de la entidad.



Después de un receso de más de una hora, 50 de los 87 consejeros de Morena votaron a favor de que en Igualapa, Xochihuehuetlán, Copala y Coahuayutla, sean hombres los candidatos a la presidencia municipal.



Asimismo se acordó que una mujer será la abanderada de Morena para la alcaldía en Marquelia. Según la consejera Erika Valencia Cardona, en una próxima sesión del Consejo se definirá progresivamente el género de otras candidaturas para los ayuntamientos y diputaciones locales. (Quadratin Guerrero)



Sesiona Consejo de Morena después de tres años



El Consejo Estatal de Morena sesionó este domingo después de tres años de no congregarse para iniciar el debate en torno a los géneros de las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos.



La sesión inició a las 12 del día de este domingo, después de dos horas de retraso, ya que se había convocado para sesionar a las 10 de la mañana. Aproximadamente a las 5 de la tarde, el secretario general de Morena en funciones de presidente, Marcial Rodríguez Saldaña informó que se había aprobado la plataforma electoral y el programa de gobierno rumbo a las elecciones.



También dio a conocer que a la sesión del Consejo llegaron 50 de 87 consejeros, por lo cual sí se logró quórum. Expresó que el Consejo Estatal empezó a ver el asunto de la paridad de género en la definición de candidaturas y para ello, se conformó una comisión que se encargará del desarrollo del proceso, la cual es integrada por siete consejeros, incluido él.



Sin embargo, indicó que el Consejo espera que la Comisión Nacional de Elecciones entregue un informe del total de los registros que se hicieron para participar en la definición de candidaturas. Señaló que con base en ese informe se buscará llegar a consensos entre los aspirantes a los diversos cargos y en caso de no lograrlos se aplicarían encuestas para definir a los candidatos.



Mientras que donde sólo se registró una persona, ahí el caso estaría cerrado. Rodríguez Saldaña dio a conocer que después de tres años de no haber sesionado el Consejo, la tercera parte de los consejeros determinó convocar a una sesión, de acuerdo con los documentos básicos del partido.



Indicó que a esta sesión acudieron integrantes de diversos grupos políticos, esto luego de que se le preguntara por la inasistencia del presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, del grupo del aspirante a la gubernatura Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Finalmente, expresó que los consejeros también se encontraban analizando el regreso de Morena a la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).