Definitivamente aprueban remover a ex fiscal Jorge "N".

Con 33 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó separar definitivamente del cargo a Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General del Estado.



La medida, según los diputados locales, se atribuye que a siete meses de que se le apartó del cargo de manera temporal, no comprobó la acreditación de los exámenes de control y confianza.



Por lo anterior, acordaron invalidar el nombramiento que logró el 30 de diciembre del 2016, cuando había mayoría panista en la 64 legislatura.



En el documento se determinó que no era necesaria la votación de la mayoría por lo que solo requieran 26 votos, sin embargo, sumaron 33.



En el acuerdo de la Junta de Coordinación Política se ratificó la permanencia de Verónica Hernández Giadáns, en lo que se lanza la convocatoria para la nueva nominación y se lleva el proceso legislativo que implica nombrar a la titularidad del órgano autónomo.



La panista María Josefina Gamboa, destacó que será difícil el poder hacer entrar en razón a la mayoría, y lamentó que se siga violando la presunción de inocencia de quien fue abogado personal del exgobernador Miguel Ángel Yunes.



Recordó que Winckler tiene un amparo que limitaría a la Cámara para poder removerlo del cargo, sumado a que todavía está pendiente otro juicio, luego de que se difirieron las fechas de la audiencia.



’Es un procedimiento inventado, no existe, como tampoco existía el proceso que llevaron a cabo el 03 de septiembre del 2019, para separarlo temporalmente’.



La panista recordó que ella solicitó el resultado del examen de control y confianza de la actual encargada de despacho, y hasta la fecha no tiene respuesta, ’porque lo más probable es que esos exámenes no existan’.



Calificó como una canallada el dictamen que se creó a modo para imponer un fiscal a modo durante la contingencia, en lugar de ocuparse por la atención a la población



Jorge Winckler Ortiz fue nombrado como Fiscal General de Estado en diciembre de 2016.