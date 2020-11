Deja Moreno Arcos Sedesol; busca ser candidato del PRI a gobernador

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 9 de noviembre de 2020.- El priísta Mario Moreno Arcos renunció como secretario de Desarrollo Social del estado para contender por la candidatura a gobernador en su partido En sus redes sociales el también ex presidente municipal de Chilpancingo publicó que entregó al gobernador Héctor Astudillo Flores la carta de renuncia.



’El día de hoy presenté al gobernador Héctor Astudillo Flores, mi renuncia irrevocable al cargo de secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado de Guerrero que he venido desempeñando. Lo anterior, en la búsqueda de nuevos derroteros que habrán de definirse en los próximos días y que desde luego habré de informarles llegado el momento’, inicia el mensaje.



Moreno Arcos añade: ’tengo confianza en que mi trabajo se haya visto reflejado en bien no solo de los guerrerenses, sino en correspondencia a la confianza de mi amigo el gobernador’. Se lee en el texto un amplio agradecimiento al mandatario estatal por su guía y la oportunidad de haber sido parte de su gabinete, así como a sus colaboradores por el trabajo que hicieron para los guerrerenses.



El gobernador Héctor Astudillo Flores informó por separado que aceptó la renuncia de Moreno Arcos, a quien agradeció su compromiso frente al cargo como integrante de su equipo.



Fuente: Quadratín