TOLUCA,Estado de México.- En el último evento de su tercera gira por el Estado de México, donde el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances de los Programas para el Bienestar en la entidad mexiquense, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que éstos son un legado histórico y una herramienta eficaz para transformar al país y entregar apoyos directos al pueblo mexicano.



’El legado histórico que usted está dejando en el país es innegable y parte de ese legado son los Programas para el Bienestar, una herramienta poderosa que ha demostrado ser eficaz para la transformación, para brindar apoyos directos en favor de la dignidad del pueblo, pero sobre todo para hacer justicia, una justicia que desde hace mucho tiempo no se veía, sobre todo para los más necesitados’, puntualizó la Maestra Delfina Gómez.



El Presidente López Obrador aseguró que la transformación del país se consolida, y en el caso del Estado de México avanza porque la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es una mujer trabajadora y honesta.



En la capital mexiquense, López Obrador dijo que los Programas para el Bienestar continuarán el próximo año, toda vez que ya se logró la aprobación del presupuesto correspondiente.



’Me da gusto estar en Toluca en compañía de mi Maestra, vengo a decirles que van a continuar todos los programas de Bienestar, ya logramos la aprobación del presupuesto para el año próximo,’ aseguró el Presidente.



Ejemplificó que en Toluca mil 153 jóvenes continuarán siendo apoyados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que trabajen de aprendices en talleres, en comercios, en empresas, recibiendo un apoyo equivalente a un salario mínimo con el propósito de garantizar su derecho al estudio y al trabajo.



Con ese mismo propósito señaló que en el municipio continuará el apoyo a 3 mil 385 jóvenes universitarios y 39 mil 908 estudiantes de preparatoria, mientras que para nivel básico aumentarán las becas, así como la cobertura del programa la Escuela es Nuestra.



El Presidente de México precisó que el Programa de Pensión para Adultos Mayores apoya a 66 mil 916 personas en el municipio, quienes partir de enero recibirán un aumento, de 4 mil 800 bimestrales a 6 mil pesos, es decir, un incremento del 25 por ciento; mientras que todos los mexiquenses con alguna discapacidad recibirán una pensión universal, gracias al convenio suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno mexiquense.



Asimismo, el Presidente López Obrador dijo que al terminar su mandato no dejará programas ni obras pendientes, por ello en el Estado de México avanza la consolidación del Sistema de Salud Pública, la operación de la mega farmacia del IMSS Bienestar, el Tren México-Toluca y el Trolebús Chalco-Santa Martha.



En el Parque Metropolitano Bicentenario, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que, en estas giras de trabajo se visitaron los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Tejupilco, Almoloya de Juárez y Toluca, para supervisar los avances de los Programas para el Bienestar en la entidad mexiquense y garantizar su correcto funcionamiento.



’Esta acción refleja por qué la transformación ha avanzado tanto y ha tenido tanto éxito en el país, ya que contamos con un Presidente que trabaja incansablemente y que día con día nos pone el ejemplo y no tenemos otra más que echarle también muchas ganas y tener ese compromiso como servidores públicos de trabajar para el pueblo’, expresó la titular del Ejecutivo mexiquense.



La Maestra Delfina Gómez manifestó que los diferentes Programas para el Bienestar que impulsa el Presidente de México son un legado histórico a nivel nacional, entre ellos, la Pensión para Adultos Mayores que llega a casi un millón y medio de mexiquenses, de los cuales, más de 73 mil pertenecen al municipio de Toluca.



También los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, la Escuela es Nuestra, Tandas para el Bienestar, entrega de fertilizantes, INAPAM, así como la Pensión para Personas con Discapacidad, la cual ya es universal en el Estado de México.



’Aprovecho la ocasión para refrendar mi compromiso de trabajar como usted lo ha hecho, muchas gracias por ponernos el ejemplo’, mencionó la Maestra Delfina Gómez.



La Gobernadora mexiquense también dio a conocer algunos de los programas que impulsa el Gobierno del Estado de México para apoyar a los sectores vulnerables, como Mujeres con Bienestar que, en su primera etapa llegará a 400 mil mexiquenses, la entrega de títulos de propiedad y agrarios para dar certeza jurídica a las familias, apoyos para personas que han perdido su empleo, la basificación de docentes, entre otros.



La Mandataria estatal se refirió a los Foros de Consulta Popular para la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México, y agradeció a los 113 mil asistentes presenciales y virtuales que han participado.



En esta gira de trabajo en Toluca estuvieron Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México; Marath Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México; Salvador Fernando Cervantes Loza, Director General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional; Juan Pablo de Botton Falcón, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Edna Elena Vega Rangel, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, responsable del ’Programa de Vivienda’; Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Director General de Bancos del Bienestar; Pamela López Ruiz, Directora General del Programa ’La Escuela es Nuestra’; y Abraham Vázquez Piceno, Coordinador Nacional del Programa ’Becas para el Bienestar Benito Juárez’.