Dejamos en tregua las calles de Tepic: Sección 49 del SNTE

Por Norma Cardoso



Después de varios días de plantón frente a Palacio de Gobierno, maestros integrantes de la llamada Asamblea de Bases, de la sección 49 del SNTE, han decidido continuar manifestando su inconformidad por la falta de diversos pagos como son aguinaldo, quincena número 24 y demás prestaciones por parte del gobierno de Nayarit.



Aun cuando dirigentes de la Sección 49, han firmado una minuta con el gobierno del estado donde éste se compromete a pagar, las circunstancias que sean presentado del no pago a tiempo, han dado como consecuencia que los maestros llamados ’disidentes’ bloquearan las principales arterias de ingreso a la capital nayarita, de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía de este lunes.



Jorge Octavio Elenes Hernández, Secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien es también parte de la Asamblea de Bases, dio a conocer que se realizó una reunión de evaluación de las acciones del día de hoy, que fueron tres puntos de protesta significativos y con ciertas particularidades, ’comentarte que antes que nada una disculpa a la sociedad por este bloqueo que se ha establecido como una medida para evidenciar la falta de competencia del gobierno del estado para hacer los pagos a los maestros’.



Expresó el maestro Elenes Hernández, que ’hemos evaluado que el saldo es positivo, no hubo ningún incidente violento, hemos recibido en su gran mayoría el reconocimiento de la sociedad y de la población de Tepic y que uno de los puntos de acuerdo que podemos compartir es que, en este momento, por el día de hoy, dejamos en tregua las calles de la ciudad de Tepic’.



’Estaremos mañana en este punto desde las diez de la mañana, nuevamente en el plantón permanente, frente a Palacio de Gobierno, para observar si existe o no existe dispersión o el pago a los maestros, a partir de mañana convocaríamos nuevamente a la Asamblea de Bases para tomar acuerdos nuevamente para las nuevas acciones que se pudieran establecer, señaló.



Argumentó, el entrevistado que ’hace tres años, un elemento que quería ser gobernador del estado, prometió una nueva historia para Nayarit y respeto a las prestaciones y sueldos de los trabajadores, por ello nosotros no creemos en las palabras, no creemos en los convenios ni en las minutas, creemos en los hechos porque en los hechos nosotros trabajamos en forma concreta con los alumnos’.



’Nos hemos constituido como una Asamblea de Bases, donde todos los miembros que participan tienen derecho a voz y voto y también de proponer estrategias, pero eso sería hasta mañana a las diez de la mañana, cuando se establezcan las nuevas acciones y se aprueben a través del mecanismo de Asamblea’, acotó Elenes.