Dejan a regidor "sin ninguna de las dos tortas"

Luego de que no pudiera acceder a candidatura alguna por parte de Morena para contender por una diputación local o federal, la Asamblea Municipal de Pachuca, votando en mayoría, negó atender la solicitud de reincorporación del regidor con licencia Pablo Elías Vargas González, hasta que no se solvente la situación jurídica que lo mantiene inhabilitado para ejercer esta función.



Durante la sesión del día de ayer, el cabildo subió un oficio a nombre del excandidato a la presidencia municipal y ahora regidor con licencia Pablo Vargas, en donde solicitaba a los integrantes de la asamblea regresar a ostentar este cargo. La intención de regresar a su cargo se dio luego de que no pudiera encabezar postulación alguna por parte de su partido para las elecciones 2021.



Después de la lectura del mismo, el regidor Guillermo Ostoa Pontigo se pronunció en previo a una determinación, analizar la situación jurídica del solicitante, ya que antes de todo esto, se le inhabilitó por el incumplimiento de la entrega de su declaración patrimonial, por un periodo de un año.



Posterior a un receso de 4 horas para realizar una consulta ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia, así como a la Dirección General Jurídica del ayuntamiento, ambas instancias reconocieron que no hay sustento legal que permita el regreso a la asamblea local, como horas antes pidió el morenista.



Aunque existen 5 asambleístas emanados de Morena, la moción se respaldó con 18 votos en favor de la negativa a la reincorporación y 4 abstenciones, esto es, que no hubo uno solo que respaldara al excandidato, ni siquiera su suplente.



Pablo Vargas aspiró a la alcaldía capitalina por parte de Morena en 2020. Cuando el partido no había designado candidato alguno, las preferencias tenían una diferencia de 26 puntos a favor de los guindas, pero tras las elecciones, perdió por 3 puntos.



Posterior, dejó su cargo con la intención de ser candidato a algún puesto de elección popular en el congreso local o federal, pero ya con el retiro del padrinazgo de Arturo Herrera, hasta que alguna otra autoridad decida lo contrario, se habría quedado como dicta el refrán mexicano ’como el perro de las dos tortas’, esto es, sin diputación y sin regiduría, ya que ni los propios asambleístas de su partido le mostraron apoyo para regresar a sus funciones. Con información de Alan Jiménez | QUADRATÍN