Dejan en la lona al Grupo Universidad en Morena Hidalgo

Sin confirmar la totalidad de candidatos que habrán de contender por la administración de un ayuntamiento en Hidalgo, algo es seguro: el Grupo Universidad ya no es el dueño de Morena en la entidad y su cuota ha sido reducida a espacios que se tienen por perdidos.



La condición es completamente contraria a cuando Yeidckol Polevnsky encabezaba el partido en 2018, donde de 18 espacios competidos para diputados locales, les otorgaron 8 candidaturas -a las cuales sumó al menos otro aliado-, una senadora y tres legisladores federales.



Ahora, de acuerdo con el último análisis realizado sobre los candidatos para los 17 municipios más importantes de la entidad, se observó que en la mayor parte de los mismos, la mano del grupo encabezado por Gerardo Sosa se desdibuja y se pierde.



Para su grupo destacan los ayuntamientos de Tula y Tulancingo, los cuales están entre los más importantes electoralmente gracias a su tradición y densidad poblacional. En ambos casos sin embargo, la expectativa es pesimista, particularmente en el segundo de los referidos.



También habría que sumar al de Mineral de la Reforma, donde su aliada Areli Maya, la esposa del actual alcalde panista, será la abanderada gracias a tratos que realizaron en lo oscurito desde que la bancada morenista fraguó una alianza en Guadalajara con asesores panista-emecistas, a los que premiaron con un contrato de más de un millón de pesos para ’capacitar’ a los legisladores desde 2019, pero cuyo fin fue el de obtener servicios de consultoría que les permitieran meter mano en el presupuesto y redireccionar alguna que otra partida propuesta por el ejecutivo.



Pero La Reforma es todo menos una perita en dulce, toda vez que cualquier designación habría causado división por los perfiles que manejaron, ninguno especialmente competitivo precisamente como un escenario ideal para que allí compitiera Israel Félix y con él, el poder del aparato. Las elecciones estatales del Edomex en 2017 son la clara muestra de lo que puede lograr el PRI cuando apuesta la mayor parte de su estructura en un solo lugar -a diferencia del país, donde simplemente no le alcanzaba y donde tuvieron en AMLO a un contendiente formidable que les ganó en todos los aspectos-. Desde que se quitó el velo y se confirmó su candidatura, poco pueden hacer los morenistas contra la maquinaria.



Para ser el grupo universitario aquel que en discurso se dice que mueve todos los hilos de Morena, la realidad es que difícilmente alguien que tiene el control sobre un partido se lleva una tajada que podría equivaler a apenas el 10% de las candidaturas y en plazas donde la moneda está en el aire.



Hasta analizar la totalidad de candidaturas según se confirmen, podemos afirmar que el Grupo Universidad no es más aquel que cuenta con mayor influencia en Morena Hidalgo, un movimiento que si bien iba a darse tarde o temprano, cuenta con la particularidad de que aquellos que relevan, no son precisamente morenistas.

Atizos



Los morenistas cuentan con diferencias irreconciliables que jugarán en su contra los presentes comicios. Pareciera que incluso un número reducido de victorias, lo ven como una ganancia en sus mentes tan pequeñas; olvidan que un resultado adverso en Hidalgo, donde pudieran incluso no figurar como primera fuerza política ya sea por número de personas representadas o bien, por el número de municipios donde se levanten con la victoria, tendrá repercusiones en la política nacional, donde incluso podrían verse afectadas las expectativas de ganar 10 de 12 procesos electorales en 2021.



Hay candidatos impresentables, como en todos los partidos y en todos los procesos, pero la lectura que se le dará la elección no es que “perdió un infiltrado”, sino que perdió Morena y en eso Simón hizo una operación política quirúrgica de división, pues ya se escucha en los militantes: “prefiero que gane _____ en lugar de _____ que es un infiltrado y/o que pertenece a un grupo morenista con el cual no congeniamos…”. No son pocos los que creyéndose expertos, fueron chamaqueados, se les olvidó que muchos son primerizos y debutantes, cuando su rival, menguado y ninguneado, es quien enseñó las reglas del juego no sólo a ellos sino a todos los demás.