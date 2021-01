Dejan Los Reyes Magos regalos para los niños valientes que reciben atención médica en el Hospital para el Niño

Emocionan a Fany, Carlitos y Alex los carritos, juegos de mesa, muñecas y divertidos sets que les dejaron los Reyes Magos en el hospital.



Toluca, Estado de México, 6 de enero de 2021. Melchor, Gaspar y Baltazar no se olvidaron de los pequeños internados en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) y enviaron regalos a los 130 infantes que reciben atención médica en dicho nosocomio de la Secretaría de Salud, encabezada por el Doctor Gabriel O’Shea Cuevas.



A nombre de los tres Reyes Magos, la Directora del IMIEM, Mónica Pérez Santín, entregó los juguetes que con mucho cariño dejaron a estos pequeños y pidieron al personal médico que les expresaran que ellos saben que han sido valientes y les desean que pronto se recuperen para que el siguiente año puedan visitarlos en sus casas.



Fany, Carlitos y Alex fueron algunos de los pequeños que se encuentran hospitalizados y con emoción recibieron los regalos que Melchor, Gaspar y Baltazar entregaron a personal médico, pequeños que se encuentran en recuperación y de acuerdo con los especialistas su evolución es favorable.



Al respecto, la Directora Pérez Santín refirió que, además de no dejar pasar esta fecha tan importante para los pequeños, la entrega de obsequios contribuye a mejorar su estado de ánimo, lo que influye de manera significativa en su evolución clínica.



Detalló que actualmente en el Hospital para el Niño y la Niña se encuentran 130 pequeños recibiendo atención médica de los cuales 96 se encuentran hospitalizados por diversas patologías, asimismo 34 reciben quimioterapias y seguimiento ambulatorio por padecimientos crónicos.



Finalmente, a nombre del personal médico, la Directora agradeció a los Reyes Magos su solidaridad y amor hacia estos pequeños que se encuentran librando una importante batalla y que lo largo del año han demostrado ser unos implacables guerreros, además de bien portados.







