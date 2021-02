Dejan ‘todo al último’ y abarrotan módulos del INE

Decenas de ciudadanos abarrotaron esta tarde los módulos de atención del INE, debido a la fecha límite (10 de febrero) anunciada para realizar una actualización o inscripción sin cita.



En uno de los módulos, ubicado sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey, se pudo observar una fila integrada por alrededor de 50 personas.



En la entrada de las instalaciones, un trabajador del Instituto Nacional Electoral se encontraba atendiendo a los solicitantes, quienes cargaban en mano la papelería indicada para los trámites.



Una gran mayoría portaba cubrebocas y respetaba la sana distancia. Sin embargo, hubo algunos que ignoraron las medidas sanitarias.



Los que acudieron sin cita, tardaron hasta casi cinco horas para ingresar; quienes agendaron por Internet o vía telefónica, tuvieron prioridad para ser atendidos en menos de una hora.



"Yo ya la había sacado, pero se me perdió y ya después ahorita para recogerla tuve que hacer fila, porque no me dejaron pasar así", dijo José Torres.



Donde también se reportaron largas filas, fue en el módulo ubicado sobre la avenida Manuel Ordóñez, en el municipio de Santa Catarina.



El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que del 10 de febrero hasta el 25 de mayo, mantendrán la atención en los módulos, únicamente a los que requieran con previa cita la reimpresión de su credencial para votar.