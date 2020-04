¿Dejarán pasar a Alcocer Villanueva al INE?

Uno de los mayores expertos en cuestiones electorales es, sin duda, Jorge Alcocer Villanueva, quien tiene muchos años dedicado al estudio y aprendizaje de todo lo relacionado con el tema electoral y fue parte fundamental en la estructuración de dos reformas electorales.



Alcocer Villanueva (no confundir con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela) aspira por segunda vez en su trayectoria a convertirse en consejero electoral, ocupando una de las cuatro vacantes en el ahora Instituto Nacional Electoral, dejando de lado la coordinación de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



Quienes saben de sus conocimientos en materia electoral darían por hecho que Alcocer Villanueva entraría como anillo al dedo y hasta podría convertirse en presidente del INE, sustituyendo al cuestionado Lorenzo Córdova Vianello.



Sin embargo, las cosas no parecen tan sencillas para Jorge, quien tropezó en el pasado con una pesada losa que le impidió ser Consejero del ya desaparecido Instituto Federal Electoral, donde se daba por hecho que, incluso, presidiría el organismo.



Y es que Alcocer Villanueva no es ’monedita de oro’, con todo y su experiencia en temas varios y de que ha colaborado lo mismo con personajes de la izquierda que del PRI y de la 4T.



En su largo peregrinar político el aspirante a Consejero fungió como coordinador de la primera campaña a gobernador de Tabasco de Andrés Manuel López Obrador en el lejano 1988, cuando ambos eran parte del Frente Democrático Nacional.



Jorge Alcocer venía de militar en el PSUM, donde fue parte de un grupo legislativo conformado por Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, Eraclio Zepeda, Pablo Pascual Moncayo, Ramón Danzos Palomino y Alejandro Encinas, por lo que se integro al FDN y después formó parte de la fundación del PRD.



Alcocer, José Woldenberg y otros jóvenes militantes de la izquierda decidieron abandonar el PRD y alejarse de la militancia partidista, lo que provocó una escisión que contrarió al entonces líder moral Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue uno de los frenos que impidió a Jorge ser Consejero del IFE, cuando hasta favorito resultaba para presidir el organismo por primera vez autónomo.



Frenado en su intentona, Alcocer procedió a convertirse en asesor de Francisco Labastida Ochoa, quien lo designó subsecretario de Gobernación y después se lo llevó a su campaña presidencial, donde el sinaloense resultó derrotado por amplio margen.



En 2003 retomó la actividad política con la formación de un nuevo partido (Fuerza Ciudadana), al que presidió y no alcanzó a mantener el registro, por lo que optó nuevamente por dejar la militancia y participación política.



Hoy, en su nueva incursión por convertirse en Consejero electoral parecería tener todo a su favor para concretarlo. Conoce las reglas del juego, es experto en la materia, funge como coordinador de asesores de la titular de Gobernación y es viejo conocido del Presidente, con el que actuó en el terreno electoral, aunque no continuó en el mismo barco que él y eso puede pesar en su designación, aunque dice el Ejecutivo federal que no se mete en esos terrenos.



En fin, Alcocer Villanueva, disputa con otras 389 personas uno de los cuatro sitios vacantes del INE.



[email protected]