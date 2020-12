Dejé el PRD por mis principios: Cristerna Soto

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



Guadalupe Alberto Cristerna Soto, un pilar importante en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hace unos días dejó de pertenecer a dicha organización política, después de estar más de 30 años; donde, además, salieron junto con él, varios perredistas de los diferentes municipios del estado.



Sobre esto, el propio Cristerna lo externa:



’Fue una decisión muy difícil la que tuve que tomar; la estuve analizando por mucho tiempo, porque en el PRD era el único partido en el cual había militado en toda mi vida. Porque tu servidor era anti partido, no creía en partidos políticos y todo el tiempo nos desempeñamos en la lucha social, en las luchas históricas que se han dado aquí en Nayarit, ahí hemos estado presentes’.



Cuando se viene el movimiento del 88, con el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, - recuerda Cristerna- fuimos la primera organización política en ese tiempo, organización política que era de izquierda, que se llamaba ’Punto Crítico’, fue la primera organización que le brindó el apoyo al Ingeniero, en esta lucha, que se inicia en 1988.



Relató el ex perredista, que vivió momentos muy importantes al ser el primer regidor del PRD, en Nayarit; sin embargo, también vivió cuestiones difíciles como cuando fue preso político en el año de 2006:



’A mí me detienen en Tabasco, nos fabrican una serie de delitos, que la estrategia del estado, en ese tiempo, era intimidar a la población de Tabasco para que no votaran por el PRD; era de que íbamos hacer destrozos al estado, que éramos una anarquía que se iba a imponer por medio de nosotros, que íbamos hacer actos violentos; y armó toda una estrategia el estado (de Tabasco), en ese tiempo, para tomarnos presos, fui golpeado, que a nadie se lo deseo que pase por un momento de ese tipo porque es algo muy difícil, muy traumatizante, y me tocó vivirlo en carne propia’.



’En ese entonces, el gobernador del estado de Tabasco, era ’el gordo’ Andrade. Y curiosamente, los que nos toman presos en ese tiempo era el Procurador de Tabasco, y cuando me entrevista la prensa a mí y a los demás compañeros, porque fuimos ocho, ante la ley yo era el que encabezaba el grupo, y cuando nos detienen usan un lenguaje de narcos, completamente; entonces, en las primeras entrevistas que me hacen yo dije que nos habían agarrado narcos, en un momento pensé que eran narcos, por su lenguaje, al tiempo nos da la razón, la realidad que el Procurador de Tabasco, de ese entonces, era el jefe de los Zetas, era el que controlaba la plaza, esto fue documentado posteriormente, cuando le hacen un atentado al que había quedado de Procurador con Garnier, eso sale a relucir que era el mero mero de los Zetas en el estado y era el Procurador’



Dijo, asimismo, que ’hago estos comentarios porque todo el tiempo he sido consecuente con mis principios por los cuales he estado luchando toda la vida, porque este país, desde aquellos años que gobernaba el PRI, pues había una represión muy grande, principalmente a los jóvenes que se manifestaban por alguna demanda social’.



El ex regidor y ex presidente del PRD en Tepic, indicó que esta decisión que tomó en días pasados, fue una decisión muy difícil, muy triste ’pero que no me quedó otra alternativa, por mis principios que tenía que ser consecuente conmigo mismo, yo estoy luchando por un proyecto donde la lucha social es mi principal fuerte donde queremos que las cosas mejoren que haya una igualdad más hacia la gente entonces, yo tenía que salirme del PRD donde yo estaba’.



¿Por qué me salgo? Porque el PRD, a nivel nacional hace una alianza, que ellos le nombran estratégica, para recuperar votos cuando hace esa alianza con el PRI, yo ya dije no, yo hasta aquí llego, ya no puedo seguir más dentro del PRD, porque cómo es posible que a lo que combatimos durante toda la vida, hoy vayamos ir aliados, vamos a darles oxígeno para que revivan cuando los tenemos ya noqueados, pues no, no es correcto, esto yo ya no lo aguanto. Por eso tomé esa decisión, e insisto, fue una decisión muy difícil, pero la tuve que tomar. En el PRD dejo muchos amigos, amigas, que todo el tiempo los conservaré y de parte mía y lo que sigue de aquí para adelante, seguir organizando, expone Cristerna.



’Nos fuimos a MORENA, ahorita no nos hemos querido inmiscuirnos con ningún grupo al interior de MORENA, aquí en el estado, porque nosotros ganamos al trabajar, en ese sentido vamos apoyar a la persona que quede como candidato o candidata, a esa vamos apoyar. Siento un apoyo de la gente, porque sí andaba todo raro, no era fácil por lo que estaba pasando, la gente me fortalece y eso me da ánimos de que vamos bien. Ahorita estamos en una etapa, dándoles a conocer a la gente que nos salimos del partido, es la etapa que estamos ahorita posteriormente, vamos a iniciar la otra etapa de reforzar los trabajos por la 4T, ese es el objetivo: reforzar a la 4T, aquí en Nayarit’, refirió.