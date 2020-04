Dejó de vacunar EPN contra sarampión en 2018; hoy la población peligra

El gobierno de Enrique Peña Nieto dejó de abastecer la vacuna contra el sarampión, por lo que los casos de sarampión en la Ciudad de México ascendieron a 69, según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.



La alcaldía Gustavo A. Madero ha reportado 49 casos de los 69 existentes.



De acuerdo con la dependencia, la persona más joven en contraer la infección es una niña de cuatro meses de nacimiento, mientras que la más longeva es un hombre de 68 años de edad.



De los individuos contagiados con la infección, seis viven en el Estado de México, pero fueron reportados por la Ciudad de México.



Hasta el pasado 15 de marzo, la cifra de casos de sarampión en la capital del país se ubicaba en 16.



Durante 2018 no hubo abasto de vacunas contra esta enfermedad, por lo que más de 770 mil niños no recibieron la protección que les correspondía el año pasado.



Desde 2015 empezó a bajar sistemáticamente la cobertura, sin que el gobierno de Enrique Peña Nieto explicara las razones, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell tras una conferencia de prensa.



"No nos alertó sobre este problema de desabasto de vacunas. Concretamente en 2018 el proveedor contratado para entregar las vacunas no entregó las vacunas en junio, en agosto, en octubre, y entonces cuando nosotros entramos, que fue el 1 de diciembre, nos enteramos de que 24 horas antes se había empezado un proceso de rescisión de contrato", indicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.