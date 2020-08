Del 100% de denuncias de violación, sólo 2% son falsas: Yoloxochilth Ávila

Ante la paraplejia legislativa sobre la despenalización del aborto en el Congreso de Guerrero, cuyo retraso depende del debate sobre si es obligatorio o no denunciar al agresor ante el Ministerio Público, Yoloxochilth Ávila Alcaraz, presidenta del Frente Integral contra la Violencia de Género, opinó que lo más importante es atender a las afectadas y no revictimizarlas.



Al ser entrevistada de manera virtual por el Pool de Prensa ’Guerrero en Redes’, sostuvo además que los MP no tienen visión de género, el procedimiento legal revictimiza a las mujeres y no todas se atreven a denunciar, debido a la presión social en donde la violencia de género está naturalizada y es tolerada por la manera sutil de manifestarse.



“Generalmente, los violadores tienen ya antecedentes de violencia doméstica, acoso u hostigamiento. Esos son los datos que las autoridades correspondientes deben utilizar para evitar violencia de género. La violación es un trauma muy fuerte que en algunos casos cuesta hasta 10 años poder hablar del tema, lo más importante antes de presentar una denuncia es la atención psicológica. Considero que aunque es relevante, ese requisito resulta secundario. Las investigaciones en casos de acoso deben ser más efectivas para castigar a quien resulte responsable y evitar delitos sexuales”, argumentó Ávila Alcaraz.

“Del 100 por ciento de las denuncias de violación, sólo el dos por ciento son falsas, así que no creo qué haya algún motivo para dudar de la palabra de una mujer si habla sobre este ilícito”, argumentó.



Por otro lado, la también integrante de la Escuela Itinerante de Mujeres, Morenas Guerrero, dio a conocer las actividades que realizan, ahora de manera virtual debido la emergencia sanitaria mundial por Coronavirus, mismas que se enfocan en video columnas que sirven para identificar los diferentes tipos de violencia, empoderar a las mujeres y circulas de lectura que permiten la formación del pensamiento feminista.

Expresó que aunque ella está afiliada a Morena, el grupo de mujeres no es de giro político y que las participantes ejercen libremente sus convicciones partidarias. Añadió que la agrupación feminista la coordina Marisol Bazán Fernández.



Cuestionada sobre los discursos de paridad de género que en ultimas elecciones han sido exigido como derecho político, la también presidenta del Consejo de Bioética del Hospital del Pacífico, lamentó que las mujeres tengan que salir a las calles y realizar acciones para ser tomadas en cuenta, pues “en un mundo ideal esto no debería pasar, la inclusión debe ser natural, sin embargo, hemos llegado al grado de reclamar el sesgo donde los hombres se creen superiores a las mujeres”, enfatizó.