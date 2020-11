Del 13 al 16 de noviembre se registrará el mayor importe de ventas del Buen Fin: Concanaco Servytur

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 16, NOVIEMEBRE, 2020, 13:08 hrs.

CONCANACO SERVYTUR

ECONOMIA

GOBIERNO DE MEXICO



En los primeros cinco días del programa comercial El Buen Fin reportó que el 80 por ciento de los negocios participantes ofrecen descuentos directos y el 20 por ciento meses sin interés, de 6, 9, 12 y 15 meses, y en el caso de las tiendas departamentales promueven empezar a pagar hasta febrero de 2021.



La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) informó que en un sondeo realizado entre las empresas participantes en el evento más importante del comercio organizado los artículos de tecnología, electrodomésticos, línea blanca, ropa y zapatos, son los más demandados por los consumidores.



El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, indicó que el 48 por ciento de las Cámaras de Comercio del país contactadas destacaron que desde el arranque de El Buen Fin se registra una participación entusiasta en los negocios, que en su mayoría promueven descuentos especiales, en sus tiendas y en línea.



Resaltó que las Canacos durante los primeros seis días de El Buen Fin no recibieron reportes de quejas por actos de bloqueo, boicot o vandálicos en las entidades, situación que muestra la importancia que tiene la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, iniciativa privada y la sociedad, para emprender acciones preventivas en materia de seguridad, a fin de resguardar la integridad física y patrimonial de quienes salen a realizar sus compras.



Estas medidas, apuntó, se realiza en todos los municipios de todos los estados, ya que este programa comercial en este año cuenta con la integración de productores de todo el país, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas de los poblados de México.

El dirigente empresarial anotó que el 98.8% de las Cámaras de Comercio consultadas no registran incidentes con PROFECO, y en caso de tener algún conflicto se resuelve de manera inmediata, porque los negocios participantes asumieron el compromiso de una sana competencia con estricto apego a las normas del programa.

En el caso de la Profeco, señaló, que reportó hasta el viernes 13 de noviembre, 2 mil 200 asesorías, 215 conciliaciones telefónicas y registraba 75 quejas en proceso, en el último reporte.



Subrayó que el anticipo de los aguinaldos por el Gobierno federal, de muchos estados, y algunas empresas que estuvieron en posibilidades de realizarlo, junto con los pagos de quincena favorecieron la liquidez de compradores, lo que hará que en este fin de semana largo por el asueto del lunes por el aniversario de la Revolución Mexicana, sean los días de mayor derrama económica del programa.



José Manuel López Campos pidió a los consumidores que reciben ofertas por redes sociales, verificar si las empresas están registradas en El Buen Fin, ya que muchos aprovechan la ocasión para promover bienes y servicios que luego no cumplen.



Aconsejó a los ciudadanos salir a comprar de manera responsable cumpliendo las medidas de higiene y cuidado de la salud, evitar aglomeraciones y guardar su sana distancia, a fin de evitar posibles contagios de coronavirus.